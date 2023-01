Azzannata dal suo cane, grave una 50enne

Il cane, a spasso nei boschi dell’Appennino assieme alla sua proprietaria, aveva trovato una carogna e aveva iniziato a mangiarla. Spaventata che il cane potesse sentirsi male a causa di quell’incauto pasto, la donna, una cinquantenne, ha tentato di tirare via l’animale, che l’ha però azzannata, ferendola al braccio e alla mano. È successo l’altra mattina, nei boschi che circondano San Benedetto Val di Sambro e la vittima, sanguinante e impaurita, è corsa a casa di alcuni vicini a chiedere aiuto, seguita dal cane, un pastore del Lagorai, che si è piazzato davanti alla porta.

Vittima e vicini, a quel punto, si sono chiusi dentro l’abitazione e hanno chiesto aiuto, chiamando il 118 e anche i carabinieri, perché preoccupati che il cane fosse ancora agitato e potesse azzannare di nuovo qualcuno. All’arrivo dei militari dell’Arma della compagnia di Vergato, invece, il cagnone era tranquillamente seduto sullo zerbino, senza mostrare alcun segno di aggressività. I carabinieri lo hanno così legato, senza difficoltà, con il guinzaglio e poi lo hanno affidato ai veterinari dell’Ausl, che intanto erano arrivati nella località dell’Appennino per prendere in consegna il cane. L’animale è stato poi trasportato in una clinica veterinaria di Calderara di Reno, dove sarà sottoposto a un periodo di osservazione, come da protocollo operativo per la profilassi antirabbica post esposizione.

Una volta messo in sicurezza il pastore, i proprietari di casa e la cinquantenne si sono calmati e sono usciti: la donna è stata subito soccorsa dal 118, che l’ha accompagnata all’ospedale Maggiore, dove ieri si trovava ancora ricoverata per ricucire le profonde ferite. I militari hanno poi ricostruito, ascoltando le testimonianze dei tre, cos’era successo: il pastore, di sei anni, era soltanto da pochi mesi stato affidato alla cinquantenne, dopo la morte del precedente proprietario.

L’altra mattina cane e padrona erano usciti presto per la solita passeggiata tra i boschi, durante la quale, però, si erano imbattutti nella carcassa di un animale selvatico, che il cagnone aveva subito fiutato e deciso di voler a tutti i costi assaggiare. A quel punto l’intervento della proprietaria, che aveva cercato di togliergli quella carne potenzialmente pericolosa di bocca, ha fatto scattare l’istinto dell’animale, che per ‘difendere’ la propria preda ha attaccato la donna, mordendola al braccio e alla mano e provocandole le brutte ferite che adesso i medici dell’ospedale Maggiore stanno provvedendo a curare, occupandosi anche di tutta la profilassi per evitare che i tagli si possano infettare.

