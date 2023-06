Azzannati dai cani a Bologna, molossi liberi sul Reno

Bologna, 5 giugno 2023 – Il residente lo aveva previsto: "Alla fine qui arriverà qualcuno solo quando ci sarà un fatto grave". E, ieri mattina, nel parco del lungo Reno, di fatti gravi ce ne sono stati addirittura tre. Tre aggressioni, da parte di tre molossi, che da almeno una settimana gironzolavano da soli per il parco, creando apprensione tra i residenti perché aggressivi. "Già qualche giorno fa – racconta un abitante – un ragazzo che era andato a correre si era trovato i tre animali davanti. Era stato inseguito e aggredito, ma visto che aveva riportato solo uno spavento e qualche graffio aveva preferito non denunciare". I cittadini di via Bruto e via della Birra, però, avevano segnalato la presenza dei tre cani, sempre liberi e senza museruola, con più chiamate effettuate alla polizia locale: "Non ci risulta che, almeno fino a ieri mattina, qualcuno sia intervenuto. E infatti poi è capitato quello che ci aspettavamo: tre persone sono state aggredite, due anche azzannate e sono finite in ospedale", dice ancora il residente.

I tre episodi si sono susseguiti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro: il primo cittadino aggredito stava facendo una passeggiata quando i cani gli sono andati addosso. Lui è scappato e, inseguito nel parco Otello Colli, si è salvato rifugiandosi all’interno di un condominio. Erano circa le 10,30. Le sue urla hanno richiamato l’attenzione di più persone, che hanno chiamato la municipale: "È stato risposto loro di ritelefonare lunedì (oggi, ndr ) o riprovare con il pronto intervento, ma che comunque non sarebbero venuti gli accalappiacani". È arrivata, invece, la polizia di Stato, poco dopo, quando un altro cittadino è stato aggredito e morso a una gamba dai tre cani, che giravano ancora liberi nel tratto del parco sotto il ponte della tangenziale. Mentre i poliziotti cercavano il proprietario degli animali, un tunisino di 45 anni che è poi stato denunciato per lesioni personali, la vittima è stata accompagnata al pronto soccorso del Maggiore. E lì ha scoperto che anche un altro runner era stato azzannato dai tre molossi pochi minuti prima. Gli animali lo avevano attaccato alle spalle, mordendolo ai polpacci, alle braccia e alle spalle. Gli agenti delle Volanti hanno anche allertato il servizio veterinario dell’Ausl, che ha preso in custodia i molossi.