Azzurra Franchini fa il bis alla presidenza dell’Ascom

Ascom va avanti nel segno della continuità. Il rinnovo ha riconfermato la titolare dell’hotel Alan Azzurra Franchini nel ruolo di Presidente della circoscrizione di Anzola dell’Emilia per il mandato 2023 – 2027. L’hotel Alan è una realtà imprenditoriale molto conosciuta sia a livello locale, sia a livello internazionale, in quanto struttura d’accoglienza di riferimento per molti imprenditori e stakeholder che giungono in città anche in occasione di importanti eventi fieristici. Si aggiungono al consiglio di circoscrizione l’agente assicurativo Marco Lambertini e la responsabile del Bar Pasticceria Dolci Tentazioni Barbara Rizzi (nella foto).

L’assemblea, alla quale ha partecipato anche il vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna Medardo Montaguti, si è svolta presso il Bar Pasticceria Dolci Tentazioni, che opera da anni nei comuni di Anzola e Crespellano attraverso la creazione di prodotti da forno rigorosamente fatti a mano utilizzando una selezione accurata di ingredienti freschi e di prima qualità. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dall’associazione nell’ultimo mandato e per delineare le priorità programmatiche del nuovo quinquennio in tema di valorizzazione dell’economia di vicinato, organizzazione di eventi e manifestazioni aperte al pubblico, riqualificazione dello spazio urbano e marketing territoriale. "Sono molto soddisfatta dell’incontro: è stata un’ottima occasione per conoscere imprenditori desiderosi di fare rete, investendo entusiasmo e idee per Anzola", interviene la rieletta Presidente Azzurra Franchini.

"Comincio questo mio mandato con la volontà di dialogare con le Istituzioni e le associazioni del nostro paese, e la determinazione a far conoscere l’Ascom di Bologna sul territorio", conclude la Presidente. "Sono molto orgoglioso di questo rinnovo, ho parlato con imprenditori molto attivi, carichi e propositivi e sono convinto che questo mandato porterà a risultati importanti – esorta Medardo Montaguti Vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna –. Abbiamo intenzione di intensificare i rapporti con l’amministrazione comunale, la Proloco e tutte le organizzazioni locali al fine di rafforzare la nostra presenza sul territorio".