Babbi, l’uomo del dialogo: "Le mie idee per il turismo"

"In cammino per un ’bene maggiore’". È il motto di Andrea Babbi, capolista alle Regionali dei ‘Civici con de Pascale’. Si autodefinisce ‘uomo del dialogo’ e ‘artigiano della politica’, così la discesa in campo arriva dopo essere stato, tra le tante cose, direttore generale di Confcommercio regionale, amministratore delegato di Apt e dg di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo.

Babbi, oltre al gioco di parole con la piazza, qual è secondo lei questo ‘bene maggiore’?

"È la sintesi del mio impegno civico e politico: nel bene maggiore c’è il bene comune e il desiderio di mettersi in movimento per migliorarlo insieme e per tutti". Non è solo in questa corsa.

"Al mio fianco c’è un amico come Massimo Bergami, Dean della Bbs, insieme al quale abbiamo costruito il piano strategico del turismo col ministro Piero Gnudi, durante il governo Monti. Poi anche l’imprenditore Alberto Forchielli, e Alessandro Alberani, direttore logistica Etica Interporto. Insieme a loro vi è anche un comitato di sostenitori formato da circa 30 persone tra impresari, avvocati, manager, medici, giornalisti e docenti, oltre a Vincenza Maugeri, direttrice del Museo Ebraico, e Giancarlo Morisi, albergatore". In passato ha già avuto modo di lavorare con de Pascale. Questo ha influito nella sua decisione di candidarsi nei civici che lo sostengono?

"Sì, ho lavorato molto con de Pascale quando era ancora un giovane assessore al Turismo a Cervia. È capace di governare, di ascoltare e di fare autocritica, restando sempre affidabile e corretto. Per questo ho deciso di mettere le mie competenze al suo fianco".

Qual è la sua ricetta per sostenere il turismo?

"Con Gnudi e Bergami abbiamo scritto il piano di ‘rottamazione turistica’: invece di tre piccoli alberghi dovremmo costruirne uno solo, più moderno e grande, compiendo anche una riqualificazione ambientale. Esistono tanti hotel fatiscenti che hanno bisogno di essere riqualificati". La logistica è uno dei settori su cui punta maggiormente. "In Regione porterò il mio ultimo impegno per la logistica etica e sostenibile della città, verso un grande sviluppo industriale di Bologna e della regione, in asse col porto di Ravenna".

Anche le politiche di sussidiarietà...

"La sussidiarietà è il valore cardine a cui mi sono sempre ispirato. È un principi che sarebbe molto utile valorizzare".

Giovanni Di Caprio