Babbi Natale in bici a Bologna: ecco la corsa più pazza firmata Uisp

Bologna, 26 dicembre 2023 – Ecco la corsa benefica più colorata in città. E’ scattata infatti questa mattina alle 9,30 da piazza Carducci la 7esima edizione di Babbi Natale in bici. Una corsa benefica organizzata da Uisp Bologna il cui ricavato sarà devoluto al Fondo Oplà, per festeggiare il Natale lungo le vie, ciclabili e non, della città.

Babbi Natale in bici nella foto di rito in piazza Nettuno (FotoSchicchi)

"Grazie al Comune di Bologna, che ancora una volta è al nostro fianco per questa iniziativa che rispecchia appieno la nostra mission e realizza in maniera pratica i nostri obiettivi: diffondere lo sport per tutti - ha detto Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna -. Ci tengo inoltre a ringraziare la Ciclista Bitone ed il Settore ciclismo Uisp per l’organizzazione e gli sforzi portati avanti, perché iniziative di questo tipo vengono realizzate durante tutto l’anno con l’obiettivo di aiutare chi è in difficoltà".

Roberta Li Calzi, assessora allo Sport Comune di Bologna ha aggiunto: “Babbi Natale in bici è un momento di festa, per farci vedere dalla città e raccontare quello che spesso accade: attraverso lo sport si fa benessere per le persone, si fa socialità e solidarietà per aiutare chi è in difficoltà e in condizioni di fragilità”.

8 foto Da piazza Carducci su due ruote per festeggiare lungo le vie cittadine e le piste ciclabili

L’evento nasce con lo scopo di sensibilizzare i cittadini all’uso delle piste ciclabili che, col passare degli anni, crescono di numero e lunghezza in funzione di una maggiore sostenibilità urbana. Inoltre, la manifestazione è stata sempre caratterizzata, e lo sarà anche quest’anno, dalla raccolta fondi per aiutare associazioni di volontariato che operano nel territorio della città metropolitana di Bologna: in questa edizione il ricavato andrà al Fondo Oplà, per sostenere l'attività sportiva dei ragazzi con disabilità.

L’allegra carovana di Babbi Natale è stata scortata dalla Polizia municipale e, da piazza Carducci, ha fatto tappa in piazza Maggiore per passare sotto il Nettuno, per la tradizionale foto di rito. Poi ha proseguito per le vie del centro e le piste ciclabili verso piazza della Pace da dove, chi ha voluto, ha pedalato per via di Casaglia e poi su verso San Luca.