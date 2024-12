Babbi Natale in Bici: ottava edizione a Bologna per sensibilizzare e sostenere Ageop

Prove generali per ’Babbi Natale’ in Bici, che il 26 dicembre alzerà il sipario sull’ottava edizione della tradizionale biciclettata col berretto rosso di fine anno, promossa dal consolidato connubio Asd Bitone-Uisp-Comune di Bologna, finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza all’uso delle ciclabili. Ma non solo. L’iniziativa si impegna infatti a raccogliere fondi a sostegno delle associazioni di volontariato che operano nella Città Metropolitana: quest’anno il ricavato, che sarà sostenuto altresì dalle donazioni effettuate alla Cooperativa Agricola Palazzetti, andrà ad Ageop, che opera all’interno dell’oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola.

Alla conferenza di presentazione fa gli onori di casa l’assessora allo sport Roberta Li Calzi: "È una delle manifestazioni che fanno parte della città. Il cappellino è il segno distintivo, io parteciperò attivamente anche quest’anno, sperando di fare meglio dell’anno scorso, che ho corso con una ruota sgonfia. È un’opportunità per la città per smaltire con un po’ di benessere panettoni e pandori, ma soprattutto si fa del bene. Ageop lavora con impegno, professionalità e passione: È una realtà che conosco bene, ho avuto l’onore di fare la volontaria in reparto".

Tra i fautori della carovana, parla il presidente dell’Asd Bitone Romano Rangoni. "Grazie alla collaborazione con Uisp è nata un’iniziativa ludico-sportiva che ha l’intento di devolvere a un’associazione del nostro territorio. Si parte alle 9 da piazza Carducci, si passa da via Dante, poi via Santo Stefano e via Saragozza. Non saliremo verso San Luca a causa dell’attuale dissesto stradale, ma la manifestazione si concluderà in piazza della Pace. La quota minima è di 5 euro (le iscrizioni potranno essere fatte presso la sede Uisp di via dell’Industria o presso la sede dell’Asd Bitone di viale Cavina ndr)".

A sposare la causa ovviamente c’è la Uisp, nella figura di Donatella Draghetti. "È una manifestazione che esprime quella che è per noi l’idea di sport: stare insieme, stare bene al di là di un semplice risultato sportivo. L’Oms dice che per ogni euro speso in sport se ne risparmiano 5 in sanità".

A rappresentanza di Ageop si unisce anche il responsabile dell’ufficio progettazione Luca Norio. "Il ciclismo è uno sport eroico, così come eroica è la lotta contro il cancro, pertanto siamo molto vicini ai valori di solidarietà testimoniati da questa iniziativa".