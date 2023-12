Babbo Natale dai bimbi del Sant’Orsola

Il viale che conduce al padiglione 23 del Sant’Orsola si è tinto di rosso in occasione della pedalata solidale dei ’Babbi Natale in bici per il cuore’, arrivati con sacchi pieni di doni per i piccoli pazienti ricoverati nella Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. Grazie ai ciclisti della Asd Maverix Bologna che i bambini ricoverati in reparto hanno potuto vivere un momento di gioia a sorpresa al fianco dei genitori e delle psicologhe, dei volontari e delle assistenti sociali dell’associazione Piccoli Grandi Cuori e del personale medico sanitario. L’idea è nata grazie ad Andrea Mambelli (Asd Maverix Bologna) che ha lanciato la biciclettata benefica per Piccoli grandi cuori.