Baby bulli vessano un coetaneo. Gli rubano la bici e lo zaino solo per dispetto: denunciati

Gli aveva sottratto di prepotenza la bici per poi andare a farsi un giro e restituirgliela con la ruota anteriore danneggiata. La vittima è un ragazzino di tredici anni, che il 19 settembre scorso è stato vittima di bullismo all’interno del giardino Carlo Broschi Farinelli di piazza Giovanni da Verrazzano, in zona Corticella. In quell’occasione, i militari dell’Arma erano intervenuti dopo la segnalazione che alcuni minori avevano infastidito un loro coetaneo, danneggiandogli appunto la bicicletta e, in un secondo momento, rubandogli anche il portafogli.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso tredicenne che, sentito dai carabinieri intervenuti sul posto, ha riferito che si trovava nel parco in compagnia di alcuni amici quando, mentre si stava allontanando, è stato avvicinato da un coetaneo che, con la scusa di volersi fare solo un giro, gli ha sottratto con prepotenza e senza la sua volontà la bicicletta facendolo scendere dalla sella. Spaventato, il giovanissimo non ha opposto resistenza e ha inseguito l’altro ragazzo per circa una mezz’ora all’interno dell’area verde pregandolo di restituirgli la sua bicicletta. Nel frattempo, un altro ragazzo, amico di colui che aveva rubato la bici, ha aperto lo zaino del tredicenne e gli ha preso il portafogli, che ha poi buttato via solo dopo essersi reso conto che all’interno non c’erano dei soldi. Alla fine, dopo l’ennesima richiesta da parte della vittima, il tredicenne ha deciso di restituirgliela ma, appunto, dopo averla danneggiata per puro dispetto facendola volare giù da una rampa di scale. Il ragazzino, infatti, ha sì riavuto indietro la sua bicicletta, ma con la ruota anteriore rotta.

A quel punto, dopo aver recuperato sia il suo mezzo a due ruote sia lo zaino, è andato via. Da quel momento, sono scattate le indagini dei carabinieri che, nei giorni scorsi, hanno portato all’individuazione dei due presunti responsabili dell’aggressione: si tratta di due giovanissimi, anche loro di tredici anni come la vittima, denunciati in stato di libertà alla Procura per i Minorenni per i reati di violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato.

Chiara Caravelli