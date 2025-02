Baby criminali in azione. Rapinano uno studente. Arrestati dai carabinieri

Hanno sedici e diciassette anni, ma già un curriculum criminale degno di delinquenti navigati. Sono i due giovanissimi rapinatori arrestati l’altra mattina dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti in ausilio della vittima, uno studente Erasmus spagnolo di 23 anni. L’aggressione è avvenuta intorno alle 5 del mattino, al binario 3 ovest della stazione. I due ragazzi, il sedicenne di origine turca e il più grande tunisina, nati entrambi in Italia ed entrambi allontanati dalle rispettive famiglie e collocati in due diverse comunità per minori proprio per il loro passato turbolento caratterizzato da rapine e aggressioni, hanno notato lo studente mentre si accingeva a salire su un treno diretto a Modena, dove doveva seguire delle lezioni.

Notata la collanina d’oro con un ciondolo che il ventitrenne aveva al collo, si sono avvicinati e, dopo averlo spintonato, gliel’hanno strappata: il ciondolo è finito sul gradino del treno ed è stato recuperato da un compagno di corso della vittima; la collanina, invece, è stata afferrata dai baby rapinatori, che sono poi fuggiti verso piazza XX Settembre. Il ventitreenne, scosso ma non ferito, si è messo all’inseguimento dei due. La scena è stata notata dai carabinieri, che si trovavano nei pressi della stazione per i servizi di vigilanza della zona rossa: i militari del Radiomobile sono quindi intervenuti, riuscendo a bloccare i due fuggitivi in via Boldrini.

La collana, di cui i due si erano disfatti lungo la strada, è stata recuperata e restituita alla vittima. I due rapinatori, al termine degli accertamenti, sono invece stati arrestati per rapina aggravata in concorso, su disposizione della Procura per i minori: dopo la convalida, per il diciassettenne è stata disposta la custodia cautelare al Pratello; per il sedicenne il collocamento in comunità. La vicenda ha confermato la necessità di non abbassare l’attenzione sulle problematiche della zona stazione: i carabinieri sono riusciti a intervenire in maniera tempestiva proprio perché già si trovavano in servizio in piazza XX settembre, proprio per prevenire e reprimere simili episodi che da troppo tempo gravano sulla sicurezza di questa porzione di città.

"L’arrivo di 70 nuovi carabinieri a Bologna – commentano Francesco Sassone e Marta Evangelisti di FdI – è un segnale concreto dell’attenzione del Governo Meloni verso la sicurezza dei cittadini. Questi rinforzi saranno fondamentali per presidiare il territorio e, in particolare, per contrastare la criminalità nelle aree più sensibili della città, come la stazione centrale. Dove l’ennesima rapina violenta ai danni di uno studente Erasmus – sulla quale sono intervenuti i carabinieri – dimostra l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine. Ringraziamo l’Arma per questo intervento, ma è fondamentale che le Amministrazioni locali facciano la loro parte. Non possiamo permettere che gli sforzi del Governo Meloni vengano vanificati da scelte politiche locali inefficaci. Il Comune di Bologna deve utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione: applicare il Daspo urbano contro i violenti, assumere 150 agenti della polizia locale, investire in telecamere di sorveglianza e migliorare l’illuminazione nelle zone più critiche".