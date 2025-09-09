Baby danzatrici di Riale in piazza con Bolle

C’erano anche le allieve del Centro di Danza del Maestro Buratto di Riale all’evento di On Dance, la festa della danza di Roberto Bolle che nei giorni scorsi è svolta all’Arco della Pace di Milano. "Le nostre allieve – racconta Lia Buratto che con la sorella Sara gestisce il Centro – alle 7,30 di domenica 7 settembre si sono esibite nel ’Ballo Bianco’, assieme agli altri 1.500 ballerini in volteggi alla sbarra. Nel pomeriggio hanno partecipato al Ballo Rosso che ha coinvolto 2.200 ballerini in una rutilante e travolgente danza del Bolero di Ravel".

Il Centro danza di Riale è una delle tante scuole di ballo classico e moderno, nate e sviluppatesi nella zona bazzanese negli ultimi trenta anni. E tutte hanno una madre: Lucia Bergamaschi, 98 anni, che a Casalecchio nel 1969 aprì la prima scuola, il Centro del Balletto Endas. Tanti i suoi ex allievi che l’hanno festeggiata nei giorni scorsi, in occasione del suo compleanno. "Sono stato uno dei primi insegnanti del centro del Balletto – racconta Bortolo Buratto, padre di Lia e Sara, ballerino di fama internazionale – e dalla scuola di Lucia sono passati tanti talenti. Ne cito solo due: Francesco Volpe e Luca Veggetti, figlio della stessa Lucia". "Tutto quello che ho realizzato nella mia carriera professionale – confessa quest’ultimo – lo devo a Lucia, a mia madre, che mi ha saputo accompagnare da bravi maestri".

Da 14 anni il centro del Balletto Endas è gestito da Monica Morleo e da Chiara Scarani, allieve di Lucia. "Si segue la strada battuta da sempre da Lucia", rivela Morleo. Quale? "Quella – risponde – di gestire una scuola aperta a tutti, anche per le persone più bisognose". Ornella Verde è un’altra allieva di Lucia e nel 2026 compie 40 anni la scuola di danza Il Cigno che gestisce a Monteveglio. "Lucia – ricorda – mi ha fatto da mamma, dato che ho perso la mia a 16 anni. Per Lucia era importante la disciplina".

Una fetta di torta e un bicchiere di spumante non sono mancati alla festa per i 98 anni di Lucia Bergamaschi. "La nostra prima sala di prove e per i saggi – ha raccontato – è stato il salone della canonica della chiesa di San Giovanni Battista. L’allora parroco don Orlando Santi qualche volta si lamentava per le scollature delle ballerine. Niente a confronto con quelle di oggi".

Nicodemo Mele