Baby delinquenti in azione. Strappano la collana a una donna e tentano la rapina in negozio

Hanno 16 e 17 anni, ma già si sono distinti per furti e aggressioni, anche armate. Sono i due giovanissimi tunisini arrestati lunedì dai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco, per aver aggredito con calci e pugni un negoziante, nel tentativo di rubare un paio di occhiali, e per aver, subito dopo, strappato la collanina a una signora seduta al tavolino di un bar. Succede tutto nel pomeriggio, in pieno centro, tra via Ugo Bassi e via Marconi. Erano circa le 16 quando i due ragazzini, ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati, sono entrati all’interno del negozio, mostrandosi subito strafottenti ed aggressivi. Il dipendente dell’attività, un cittadino cinese, li ha inviatati a uscire: loro hanno invece afferrato un paio di occhiali esposti e quando l’uomo ha tentato di recuperarli, lo hanno colpito con calci e pugni, per poi darsi alla fuga abbandonando la refurtiva.

La vittima ha chiamato il 113, mostrando poi ai poliziotti le immagini riprese dalla videosorveglianza, che immortalavano in azione i due baby rapinatori. Gli agenti si sono quindi messi alla ricerca dei ragazzini. Mentre la Volante attraversava via Marconi, alcuni cittadini hanno richiamato l’attenzione degli agenti, per segnalare loro il furto con strappo ai danni della signora di 71 anni, che era seduta fuori da un bar nella strada, quando gli stessi ragazzini l’avevano aggredita, strappandole la collanina. Come per gli occhiali, i due non sono però riusciti a portar via la catena, perché il gancio si è rotto. I cittadini hanno indicato ai poliziotti la via dei fuga dei minorenni, fuggiti in direzione della stazione.

La volante del Due Torri li ha intercettati in via Montebello: appena vista l’auto della polizia, i ragazzini sono scappati. Altre pattuglie sono quindi intervenute in supporto ai colleghi, riuscendo alla fine a bloccare entrambi i giovanissimi, uno in via Galliera e l’altro in via Indipendenza angolo con via de’ Falegnami.

I minorenni, riconosciuti dal testimone come autori del furto ai danni della signora, sono stati accompagnati in Questura per i rilievi fotodattiloscopici. Il sedicenne è risultato avere precedenti per lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria; il diciassettenne e per furto con strappo in concorso. All’esito degli accertamenti, su disposizione del pm di turno, i due ragazzini sono stati arrestati per tentato furto con strappo aggravato in concorso e denunciati per tentata rapina e sono stati accompagnati al Cpa del Pratello in attesa dell’udienza di convalida.