Baby gang vandalizza e brucia le panchine

Sasso Marconi (Bologna), 25 agosto 2024 – Presi i vandali delle panchine. I carabinieri della stazione di Sasso Marconi hanno infatti identificato e denunciato i presunti responsabili del danneggiamento di una panchina in legno collocata nel parco comunale di Villa Marini, nel centro della cittadina che nei mesi estivi ha registrato altri episodi di vandalismo. Come la rottura di un’altra panchina avvenuta pochi giorni fa nella piazza centrale. O lo spargimento dei rifiuti di cassonetti e cestini, o lampioni presi a sassate. L’episodio che ha fatto scattare la denuncia a carico di due minorenni è avvenuto due settimane fa. Al termine di una indagine che si è avvalsa di testimonianze e di riprese delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno infatti identificato due minorenni ritenuti i presunti responsabili del reato di danneggiamento a seguito di incendio in concorso di una panchina pubblica in legno.

I giovanissimi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per l’azione che si è svolta all’interno del parco comunale annesso alle scuole primarie attive negli spazi storici di Villa Marini, dove i due minori, forse affiancati da altri ragazzi, hanno appiccato il fuoco sotto una panchina in legno utilizzando alcuni cartoni porta pizza, e provocando un danno quantificato in circa 4mila euro. La luce delle fiamme e il fumo che saliva verso il cielo è stato notato verso le 21,30 da una pattuglia dei carabinieri in servizio di perlustrazione.

Un pericolo notato anche dal titolare di un locale che sta proprio di fronte al parco che è corso sul luogo e con un getto d’acqua ha contribuito ad evitare che le fiamme si propagassero intorno complici foglie secche e le alte temperature. Appena arrivati sul posto i carabinieri hanno constatato l’accaduto mentre i responsabili si erano già dileguati.

La prima preoccupazione è stata per la messa in sicurezza del luogo, al quale è seguito l’avvio delle indagini che hanno portato ad individuare i presunti responsabili. Mediante le testimonianze di alcune persone presenti ed una paziente visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza comunali della zona i militari sono arrivati a dare una identità ai due minorenni che erano stati ripresi mentre scavalcavano un cancello secondario della villa e contestualmente introdotto al suo interno alcuni cartoni porta pizza, rinvenuti poi parzialmente bruciati, utilizzati per appiccare l’incendio sotto la panchina. I giovanissimi dovranno rispondere del reato di danneggiamento a seguito di incendio in concorso.