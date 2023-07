Baby gang che si ispira ai trapper Insulti omofobi a due ragazzini

Non solo hanno reso la vita un inferno alla coppia gay che dopo le nozze si è trasferita al Navile, tormentandola con insulti, minacce e danneggiano la loro auto e la loro casa. Nei giorni scorsi, la baby gang che si è battezzata "Carrefour grintoso", si ispira ai trapper e fa impazzire i residenti di via Zanardi e dintorni, avrebbe pure aggredito verbalmente due ragazzini, che stavano semplicemente passeggiando insieme nella zona "del branco". E proprio forti del loro numero, i giovanissimi si sono accaniti contro di loro con insulti omofobi e parolacce.

Anche su questo episodio si stanno concentrando le verifiche dei carabinieri, che dopo il blitz di lunedì sera in via della Ca’ Bianca stanno avviando indagini più mirate nei confronti dei dieci giovanissimi identificati e dei loro compagni. Le segnalazioni sulle loro condotte illegali si moltiplicano e a queste si aggiungono anche quelle nei confronti di altri gruppi di adolescenti che minano la quiete dei residenti del Navile. Così, attività di monitoraggio e tutela dei cittadini sono state messe in campo nelle zone più colpite e nei luoghi in cui si riuniscono i teppisti.

Altri gruppi di ragazzini, quasi tutti minorenni, sono quindi tenuti sotto controllo dai militari dell’Arma, in particolare delle Stazioni Navile e Corticella, sotto la Compagnia Bologna centro. Il fenomeno già da tempo è monitorato dal Comando provinciale, che nell’ultimo periodo si è particolarmente concentrato sui reati minorili, di concerto con la apposita Procura.

I reati lamentati dai residenti sono quasi sempre gli stessi: danneggiamenti alle loro auto soprattutto, ma anche imbrattamenti e piccoli furti.

Le indagini sulla gang del "Carrefour" sono in una fase ancora embrionale. L’obiettivo è attribuire a ciascuna ’malefatta’ le mani che l’hanno compiuta. Per farlo, non si trascura neppure la pista dei social: sono al vaglio i profili degli adolescenti per capire se qualcuna delle loro bravate è finita online. Non solo. La speranza è di risalire ai ’vertici’ della scala gerarchica della gang, arrivando ai capetti, che sarebbero maggiorenni.

I residenti intanto non ne possono più e sono terrorizzati. Alcuni di loro sono stati persino presi di mira personalmente dalla gang, tra cui diversi membri del Comitato fondato proprio allo scopo di contrastare questo degrado. Un residente che perciò vuole restare anonimo racconta: "Mi hanno distrutto l’automobile nuova. Hanno preso a sassate finestrini e parabrezza, senza rubare nulla, ma solo per divertimento o forse perché sospettavano che li tenessi d’occhio. È un incubo che sembra non avere fine". La sua denuncia si aggiungerà a quelle già presentate ai carabinieri.

Federica Orlandi