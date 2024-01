Baby gang, come educare e vigilare

In certe situazioni non bisogna guardare solo l’ultimo capitolo della storia ma comprendere cosa c’è alle spalle. Se prefettura ed enti locali hanno deciso di schierare cento operatori fra steward, privati e agenti delle forze dell’ordine significa che un piccolo problema è diventato nel tempo un’emergenza che rischia di non essere più gestibile. Soprattutto se il tema delle baby gang e dei comportamenti estremi di frotte di minorenni non è un problema solo di Bologna ma molto diffuso. La cronaca negli ultimi mesi ha registrato episodi di piccola criminalità, vandalismi e violenze di strada con i minori protagonisti e vittime anche a Reggio Emilia, Modena, Rimini e in altre località. Dunque se a Bologna la colonnina di misurazione dell’esuberanza giovanile si è alzata, non c’è nulla di male a schierare decine di operatori della sicurezza che controllano i documenti, si fanno vedere nei locali del centro commerciale, osservano e richiamano all’ordine chi esagera. Non dimentichiamo che qui si è arrivati perfino ad un concerto abusivo del solito sconsiderato trapper di turno, in questo caso Medy Cartier. Quindi meglio un controllo in più oggi che una situazione fuori controllo domani. Poi si dirà che, certo, serve richiamare all’ordine famiglie e scuole. Tutto vero, ma si tratta di provvedimenti i cui effetti non sono mai immediati. Intanto si può schierare chi porta la divisa per prevenire ed evitare guai.

