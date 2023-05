Baby gang, ennesimo colpo Coppietta rapinata in centro In manette anche due ragazzine

Lei presa a pugni, spintoni e graffi. Lui minacciato con un punteruolo alla gola. All’alba di ieri, all’ombra delle Torri, si è consumata l’ennesima notte di violenza firmata da una delle decine (a essere ottimisti) di baby gang che gravitano in città. Il branco era composto da almeno cinque ragazzini: tre sono stati arrestati poco dopo dai carabinieri del Radiomobile, per rapina in concorso. Avevano ancora quanto sottratto alle vittime: un iPhone e una felpa.

Tutto è iniziato intorno alle 4,30 del mattino. La coppietta di diciannovenni stava camminando lungo via Castiglione quando, all’altezza del Roxy Bar, si è imbattuta nel branco. Neppure il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, che i cinque si sono scagliati contro le vittime con calci, pugni, graffi. In particolare la banda, che era composta da tre ragazzine e due maschi, se l’è presa con la diciannovenne, colpendola con violenza, tanto da causarle delle lesioni. Anche il fidanzato è stato aggredito e minacciato, con un oggetto appuntito alla gola, perché non reagisse. In questo modo, hanno strappato a lei la borsa e il cellulare; e hanno rubato a lui la felpa firmata che teneva in mano. Poi sono scappati.

Le vittime, sotto choc, hanno chiamato il 112 e il 118: in via Castiglione sono arrivate più pattuglie del Radiomobile che dopo aver ascoltato la testimonianza delle vittime, si sono subito attivate nelle ricerche della banda. Mentre i militari stavano perlustrando la città, è arrivata notizia di un altro episodio analogo avvenuto ai Giardini Margherita. Così i carabinieri si sono diretti verso quella zona. E, in via Murri, hanno notato tre ragazzini rispondenti alle descrizioni delle vittime. Si tratta di due diciassettenni, entrambe italiane di seconda generazione, e di un diciottenne marocchino, senza fissa dimora. Lui aveva con sé il cellulare sottratto alla vittima e, sotto il maglione, indossava la felpa rubata al diciannovenne. I fidanzatini, quando li hanno visti, li hanno riconosciuti senza dubbio. Sono state dunque informate la Procura dei minori e l’ordinaria: le ragazze sono state portate al Pratello e lui alla Dozza, in attesa di convalida. Qualche sera fa, sempre in piazza della Mercanzia, era stato invece denunciato un diciassettenne marocchino: il ragazzo, approfittando della distrazione della proprietaria, aveva rubato l’iPhone 12 che questa aveva appoggiato su un tavolino del Caffè Maxim. Poi era fuggito via. La scena era stata però notata da un trentenne che, assieme alla vittima, a una sua amica e a un altro passante, aveva inseguito il ladruncolo, chiamando i carabinieri. Il ragazzo era stato definitivamente bloccato in via Altabella. Aveva con sé il cellulare. Ed è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Nicoletta Tempera