Bologna, 17 gennaio 2022 - Tutta la paura provocata e i raid punitivi messi pericolosamente in scena, ora sono stampati in un fascicolo che la Procura minorile ha aperto. La conferma, dopo giorni di lavoro dell’Arma e di segnalazioni ricevute, è arrivata proprio dal quartier generale di via del Pratello. Un fascicolo che dovrà fare chiarezza su quel gruppetto di ragazzini che da mesi sta provocando enormi disagi ai residenti del quartiere Savena.



I primi a tirare le fila sono stati i carabinieri della stazione San Ruffillo bravi a accogliere informazioni, video e foto della baby gang: alcuni dei componenti sono già stati identificati, per altri è questione di ore. A quanto risulta, nessuno di loro avrebbe compiuto 14 anni, dunque non imputabili. Ma questo non vuol dire che non ci sia il modo per tenerli a bada. Codice penale alla mano, ad esempio, l’articolo 224 prevede che "qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso", il giudice, tenuto conto "della gravità del fatto" e delle "condizioni morali della famiglia", può ordinare che il baby responsabile sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata .



Baby gang Bologna, ragazzi di tredici anni terrorizzano il Savena. "Aiutateci a fermarli" - Baby gang Bologna, identificati i bulli che terrorizzavano il Savena



Intanto anche la a Questura ha iniziato a fare luce sugli episodi raccontati dai residenti e avvenuti in particolare di fronte al centro commerciale Gallia di via Savigno. Tanti, a quanto pare. Come quella del ragazzino di 11 anni costretto a rifugiarsi all’interno dello stesso centro perché la banda lo voleva picchiare. Senza dimenticare la rete di un parco incendiato, fino al negozio di prodotti per animali preso di mira con il lancio di una bottiglia o i furti all’interno della Coop con la cassiera insultata perché li aveva sorpresi.

Insomma, episodi di vero teppismo che esulano dalla normale marachella messa in atto da giovanissimi. Poi c’è il signor Giuseppe, 79 anni, preso in giro, spintonato e insultato dal capetto del gruppo, incitato dagli altri. "Siccome gli avevo risposto a tono – dice – se ne stava andando. Gli amici hanno iniziato a deriderlo: ‘Non gli hai fatto nulla’. Lui è tornato mi ha rubato il cappello, spintonandomi".

© Riproduzione riservata