Baby gang, la Lega: "Più telecamere e pattugliamenti"

Lorenzo Garagnani, capogruppo Lega in consiglio comunale a San Giovanni in Persiceto, e Gessica Masi, segretaria della lega di Terra d’Acqua, dopo le ultime aggressioni da parte di minori: "Abbiamo chiesto più presidio e passaggio della polizia locale, un equipaggiamento adeguato e un potenziamento della videosorveglianza. Sappiamo che il sindaco condivide la nostra posizione e siamo certi che andrà in questa direzione. Sulla sicurezza non ci devono essere divisioni ideologiche: c’è tanto da fare e va fatto ora e uniti".