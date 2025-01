Baby gang nel cuore del centro. Accerchiato, colpito e rapinato. Ragazzo derubato degli occhiali

Giovane accerchiato e colpito da una baby gang che gli ha portato via gli occhiali. È successo sabato sera nel cuore di Bologna intorno alle 22 in Strada Maggiore, vicino alle Due Torri. Cambia il ‘bottino’, spesso si tratta dello smartphone, altre volte di auricolari o del portafogli, questa volta sono gli occhiali, ma quello andato in scena è un film già visto purtroppo molte altre volte quando entrano in azione gruppi di giovani con l’intento di rapinare coetanei.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, il giovane, un 17enne, è stato accerchiato da un gruppetto di ragazzi, sembra di origine nordafricana, con il pretesto di chiarire un episodio avvenuto poco prima. I giovani quindi – ha detto – lo hanno colpito alle gambe e gli hanno portato via gli occhiali. La rapina è stata segnalata alla polizia, ma quando era ormai passato del tempo, non nell’immediatezza così che non è stato possibile rintracciare subito gli autori dell’episodio.

Tanti gli episodi simili avvenuti fra città e provincia. Proprio sabato pomeriggio al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio i carabinieri erano intervenuti per diversi episodi di violenza che hanno visto protagonisti dei minorenni fra i quali la rapina di un giubbotto e un’aggressione con lo spray al peperoncino, mentre un ragazzo è stato trovato in possesso di un machete, una lunga arma da taglio.

Fra i casi più eclatanti, uno accaduto la scorsa estate quando baby gang avevano colpito in gruppo non coetanei ma due adulti, in via Andrea Costa e via San Felice, rapinando un ventenne e un quarantenne utilizzando un coltello e spray al peperoncino.

I dati sui reati dell’ultimo anno indicavano una crescita delle rapine in strada che hanno segnato un aumento del 20 per cento circa nel corso del 2024, passando da 850 a circa mille episodi.

