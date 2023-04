Baby gang, paura in pieno centro Due rapine nel giro di mezz’ora

di Chiara Caravelli

Due colpi, di cui uno non andato a segno, messi a segno nel giro di mezz’ora. Ieri pomeriggio, poco prima delle 18, un gruppo di quattro minorenni ha seminato il panico tra le vie del centro. La prima rapina si è consumata al McDonald’s all’incrocio tra le vie Ugo Bassi e Indipendenza. Un ragazzo diciassettenne era nel locale insieme alla sua fidanzata quando un gruppo di quattro giovanissimi, di cui uno col volto parzialmente coperto da uno scalda collo, lo ha accerchiato chiedendogli di consegnare il portafoglio.

La vittima, impaurita, ha tentato subito di allontanarsi, ma la baby gang lo ha costretto a consegnare il portafoglio, con documenti e bancomat, poi, prima di darsi alla fuga, lo ha aggredito colpendolo con un pugno in faccia. Il diciassettenne, uscito dal McDonald’s nel tentativo di fermarli, ha intercettato una volante della polizia che stava passando lì vicino, raccontando quanto accaduto agli agenti e fornendo una descrizione dei quattro aggressori.

Ma il gruppo, mezz’ora prima di mettere a segno questo colpo, ne aveva tentato un altro, sempre ai danni di un diciassettenne, stavolta in via Piella. In quell’occasione, però, la rapina non si era consumata perché i quattro malviventi, dopo aver accerchiato il ragazzo intimandolo di consegnare loro i soldi, erano stati messi in fuga da un passante che si era precipitato in aiuto della vittima. Ascoltato dagli agenti, il diciassettenne aveva fornito una descrizione dei rapinatori che corrispondeva perfettamente con quella del secondo colpo al McDonald’s.

I quattro sono stati poi rintracciati al Burger King di via Ugo Bassi grazie agli avvisi di pagamento arrivati sul cellulare della seconda vittima, effettuati proprio nella celebre catena di fast food del centro. Arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso e tentata rapina, si trovano ora nel carcere minorile del Pratello: si tratta di due sedicenni e due diciassettenni, tre dei quali già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. La seconda vittima, soccorsa dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto, ha rimediato 10 giorni di prognosi per una frattura scomposta delle ossa nasali. Per il gruppo di rapinatori è scattata anche una denuncia per utilizzo indebito di strumenti di pagamento.