Baby gang a Bologna: pestarono due compagni di scuola, pioggia di denunce

Bologna, 29 marzo 2023 – Le botte a due compagni di scuola, senza motivo. Spinti a terra e presi a calci, poi frustati con le cinture dei pantaloni. Sette ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati denunciati in provincia di Bologna, dai carabinieri di San Lazzaro, alla Procura per i minorenni per diversi episodi di bullismo: rispondono di lesioni personali e minacce. SESTO SAN GIOVANNI - ARCHIVIO - BABY GANG - FOTO CANALI - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Si tratta della banda protagonista il 5 marzo di un pestaggio ai danni di due compagni di scuola, un 15enne e un 16enne, presi di mira senza particolari motivi e che hanno denunciato l'aggressione. Bologna, emergenza baby gang. "Nei guai 2 minori al giorno" I carabinieri hanno scoperto che i due ragazzini erano stati spinti a terra e presi a calci sul corpo da altri studenti della stessa scuola, i quali, insofferenti all'intervento di un passante, avevano continuato inseguendoli e frustandoli con la cintura dei pantaloni. L'aggressione era finita solo quando le vittime avevano trovato rifugio su un autobus di linea con uno dei bulli che aveva tentato di salire a bordo per continuare il pestaggio. La sera stessa, una...