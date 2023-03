Baby gang a Bologna, ragazzino pestato finisce in ospedale con tutti i denti rotti

Un frame del video dell’aggressione condiviso sulle chat dei ragazzini

Bologna, 12 marzo 2023 – Un branco di giovani teppisti terrorizza San Lazzaro prendendo di mira le scuole del territorio e gli studenti che le frequentano. Bulli che sabato se la sono presa, per ben due volte, con un sedicenne, mandandolo all’ospedale senza denti. Il gruppo è composto da almeno otto giovanissimi, minorenni, italiani e nordafricani, le cui ‘attività’ ben poco edificanti, adesso, sono all’attenzione dei carabinieri.

Torniamo a sabato scorso. Era appena suonata la campanella in un istituto superiore di San Lazzaro e gli studenti stavano uscendo da scuola per tornare a casa. Due di questi ragazzi però, un quindicenne e un sedicenne, ad aspettarli fuori da scuola hanno trovato il gruppetto di teppisti. Questi, forse solo per far scattare una scintilla, hanno iniziato ad insultare i due giovani fino a che, in un parchetto poco distante dalla scuola, non li hanno accerchiati e iniziati a picchiare. Questa scarica di rabbia, a suon di calci, schiaffi e pugni, ai danni dei due coetanei malcapitati, è stata ripresa da alcuni giovani che hanno assistito alla scena senza, però, intervenire in alcun modo in aiuto degli aggrediti. Il video, come spesso succede, è finito in pochissimo tempo nelle chat di compagni di scuola, amici, coetanei e anche su alcuni social.

Qualche passante che ha visto la scena ha provato a fermare la rissa e sembrava, in un primo momento, che ce l’avesse fatta. La tregua, invece, è durata solo per qualche minuto: i due ragazzini sono riusciti a scappare fin sulla via Emilia per prendere l’autobus, ma il branco li ha rincorsi e strattonati fino a che le portiere della corriera non si sono chiuse, finalmente, davanti ai loro occhi. Il peggio sembrava passato, ma così non è stato.

Uno dei due ragazzini, infatti, la sera stessa ha deciso di andare, assieme ad alcuni amici, in una discoteca della zona che si trova tra Idice e Ozzano. Finita la serata, il minore è uscito dal locale pronto per far rientro a casa quando, all’esterno della discoteca, si è imbattuto di nuovo nella stessa baby gang.

I bulli lo hanno subito riconosciuto e, forti del fatto che era solo, lo hanno picchiato una seconda volta. In questa circostanza con ancora più rabbia e ancora più violenza.

Gli hanno spaccato quasi tutti i denti: il sedicenne è stato portati al pronto soccorso per farsi medicare e ora dovrà sottoporsi a cure specifiche per la ricostruzione dell’arcata dentaria. La baby gang, invece, prima dell’arrivo dei soccorsi è scappata. I genitori di entrambi i ragazzi aggrediti, già nella mattinata di domenica, si sono recati alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. E il cerchio attorno a questi giovani aggressori, residenti in zona, si sta per chiudere: verranno denunciati per lesioni. I carabinieri di via Paolo Poggi ci hanno messo poco ad identificarli.

Questo grazie alle tante segnalazioni arrivate a seguito dei due pestaggi, alle telecamere di sorveglianza e anche al fatto che i ‘capi’ di questo branco sono già ben noti alle forze dell’ordine. Si tratta, infatti, degli stessi giovanissimi, di 15 e 14 anni, che il 24 febbraio scorso hanno fatto irruzione al Mattei di San Lazzaro. Qui i due avevano seminato il caos nell’ufficio della Presidenza prendendo a male parole lo stesso dirigente scolastico Roberto Fiorini ed erano stati denunciati per i reati di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di rilasciare le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale.