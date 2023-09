Baby gang, scatta la petizione: "Spostate i minori da Villa Aldini"

Bologna, 27 settembre 2023 – La petizione è pronta: "Si chiede all’amministrazione comunale di trovare una nuova collocazione agli immigrati minorenni non accompagnati ospitati a Villa Aldini fornendo loro un adeguato supporto sociale ed educativo – si legge –. Si chiede altresì il miglioramento della sicurezza dei cittadini anche tramite l’installazione di sistemi di video sorveglianza nella zona San Mamolo-D’Azeglio e un maggior controllo del territorio da parte degli organi preposti". Ora, servono trecento firme e poi si potrà presentare a Palazzo d’Accursio.

Redattrice della petizione è stata la consigliera comunale del Gruppo misto Francesca Scarano, e da oggi sarà possibile firmare l’istanza in diversi esercizi commerciali delle vie interessate, San Mamolo e D’Azeglio alta, appunto. Il problema è ormai noto: la presenza di una baby gang molto molesta, che si intrattiene insultando e disturbando i passanti, compiendo furtarelli talvolta sfociati addirittura in rapine nei negozi e nei locali, mettendo a segno vandalismi più o meno gravi. I ragazzini, identificati grazie alle numerose denunce presentate da residenti e commercianti vessati e anche tramite i video e le fotografie da loro stessi forniti alla polizia, sarebbero tutti o per la maggior parte ospiti di Villa Aldini, nella comunità per minori stranieri non accompagnati.

Comunità su cui ora sono puntati i fari non solo delle forze dell’ordine: è di ieri infatti la notizia dell’interessamento sulla vicenda della sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, la quale dopo un confronto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con il questore Isabella Fusiello e con il prefetto Attilio Visconti, ha annunciato l’intenzione di spostare i giovani che creano scompiglio dal centro per minori, già entro la fine di ottobre. Una soluzione che potrebbe sposarsi quindi con un eventuale intervento da parte del Comune una volta consegnata la petizione, se raggiungerà il numero di firme necessarie.

Del resto, i ragazzini continuano a creare caos. Ieri l’altro avrebbero inseguito e molestato una signora nei pressi del parco di Villa Ghigi, terrorizzandola. La baby gang sarebbe composta da giovani stranieri tra i 14 e i 17 anni. Alcuni di loro erano già stati ospitati al centro per minori non accompagnati del Pilastro.