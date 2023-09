Via D’Azeglio, il nuovo colpo della baby gang: “Minacciato col coltello per due lattine di Coca-Cola"

Bologna, 24 settembre 2023 – La baby gang di via San Mamolo e via D’Azeglio continua a tormentare i residenti e soprattutto i commercianti di quella zona. Molti di loro hanno subìto in prima persona o sentito raccontare dai vicini diverse ’malefatte’ del gruppetto di giovanissimi – hanno tra i 14 e i 17 anni – senza regole.

Un ’branco’ che non si scioglie mai, dato che è praticamente impossibile vederli spostarsi in meno di tre o quattro alla volta, con l’obiettivo di creare guai e provocare i cittadini.

Come hanno fatto al ‘Fai a modo’ bistrot, in via D’Azeglio. Dove la scorsa settimana alcuni componenti del gruppo di vandali hanno rubato qualche bottiglietta di Coca-Cola, ma poi, per assicurarsi la fuga, hanno mostrato un coltello al barista. Un contesto non nuovo.

Lo riscostruisce Alessandro, che lavora nel bar e che mercoledì sera scorso appunto era rimasto aperto fin verso le 22.30. Stava proprio chiudendo la cassa quando un ragazzino, descritto come straniero e giovanissimo, gli ha chiesto dei panini. "Gli ho risposto che eravamo chiusi e che perciò non ne avevo più. Lui si è subito scaldato, mi ha detto ‘ora mi dai un c... di panino sennò ti prendo tutte le bottiglie del bar e le spacco sotto al portico’. Gli ho detto di andarsene". Il ragazzino però non si è fatto intimidire. Ha anzi concretizzato la minaccia, arraffando al volo tre o quattro bottigliette da mezzo litro tra quelle esposte tra le bibite su una mensola ed è scappato.

“L’ho inseguito – racconta ancora Alessandro –, ma fuori dal bar ad aspettarmi c’erano altri due ragazzini. Quando mi sono avvicinato, uno di loro, che sembrava il loro capo perché gli altri due gli si sono posizionati alle spalle, mi è venuto incontro. ‘Tu non sai chi siamo noi e cosa possiamo fare’ mi ha detto, e intanto mi ha mostrato un coltello che aveva in tasca. A quel punto sono rientrato nel locale". Naturalmente il barista ha poi fatto denuncia alla polizia. Il reato ipotizzato è di rapina impropria.

Non era però la prima volta che lo stesso gruppo di ragazzini prendeva di mira quel locale. "Si tratta più di provocazioni che di veri e propri furti – prosegue il barista –, fanno gli spavaldi e vogliono infastidire la gente. Per esempio la sera della rapina avrebbero potuto rubarmi ben più di un paio di bottiglie, avevo l’incasso della giornata accanto al bancone. Ma non l’hanno fatto. Un mese fa, uno di loro ha puntato un coltello alla gola del titolare, il tutto per portarsi via una bottiglietta d’acqua".

A quanto si apprende, il ragazzino si era avvicinato a uno dei tavolini esterni del locale mentre il titolare era seduto con un’altra persona, che stava appunto bevendo l’acqua. A un tratto avrebbe afferrato la bottiglia per bere un sorso. Avrebbe poi sputato un po’ d’acqua a terra prima di allontanarsi. Richiamato dal titolare, avrebbe quindi mostrato la lama per guadagnarsi la fuga. Un gesto a puro sfregio dell’altro, una manifestazione di presunta superiorità e del senso di impunità che evidentemente questi baby bulli vogliono dimostrare.

Anche questo episodio è stato denunciato alla polizia, che è al lavoro anche per identificare tutti i ragazzini coinvolti (stando alle prime ricostruzioni, molti di loro sarebbero ospiti del centro per minori stranieri non accompagnati di Villa Aldini), dato che il gruppetto sarebbe composto da uno ’zoccolo duro’ di due o tre giovanissimi, ma talvolta arriverebbe a contare una decina di membri.

Imperversa tra via San Mamolo e via D’Azeglio soprattutto nel pomeriggio e di sera, costringendo qualche esercente a barricarsi dentro al proprio negozio durante gli orari di apertura o a non lasciare nulla di esposto per paura che venga rubato o danneggiato per dispetto. Intanto, la consigliera comunale del Gruppo misto Francesca Scarano pensa a una petizione da presentare al Comune, per installare telecamere in zona e rivedere la destinazione d’uso di Villa Aldini.