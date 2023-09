Baby gang, via i minori da Villa Aldini, ipotesi fine ottobre: "Qui non c’è posto per i delinquenti"

Bologna, 26 settembre 2023 – “Quei ragazzi verranno spostati da Villa Aldini. Entro la fine di ottobre". La sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega), inquilina del ministero della Cultura nel governo Meloni, ieri ha incontrato sia il questore Isabella Fusiello, sia il prefetto Attilio Visconti, per un confronto sul caso della baby gang che recentemente ha terrorizzato via San Mamolo e via D’Azeglio. E al termine ha avuto precise rassicurazioni, dopo che la stessa Borgonzoni due giorni fa, domenica, aveva sentito il ministro Matteo Piantedosi proprio sullo stesso tema. E il Viminale avrebbe mostrato subito interesse.

"Quei ragazzi avevano già creato problemi al Pilastro, verranno spostati lontano da Bologna e da Villa Aldini (dove sono ospitati come minori stranieri non accompagnati) – sottolinea Borgonzoni, che ieri ha visto il prefetto anche in concomitanza dell’inaugurazione del Cersaie –. Sia Fusiello, sia Visconti hanno bene presente il problema, che è grosso. Anche perché ci sono segnalazioni continue alle quali poi non seguono delle denunce. Peraltro abbiamo la notizia dell’irruzione nella villa degli stessi ragazzi, con l’appropriazione della piscina, e anche di persone seguite all’interno di Villa Ghigi. Una serie di bravate che non devono ripetersi".

Insomma, verrà ora "alzato il tiro sulla questione, sicuramente c’è una maggiore attenzione e voglio ringraziare tanto il questore e il prefetto, che hanno dimostrato prontezza e attenzione sul tema – continua la sottosegretaria –. Non è più gestibile quello che sta accadendo, poi diventano situazioni pericolose perché contro questi ragazzi qualcuno potrebbe anche reagire. Questura e Prefettura sono attenti sul tema, l’incontro è stato positivo".

Borgonzoni venerdì visiterà proprio Villa Aldini. "Farò un sopralluogo, durante il quale visiterò sia la parte che utilizzeremo per il Museo Marconi e della Comunicazione, sul quale come ministero investiremo un bel po’ di risorse, sia la parte posteriore dove vengono ospitati i minori stranieri e attualmente, a quanto mi risulta, una trentina di migranti adulti. Noi – ribadisce Borgonzoni – da sempre siamo contrari all’utilizzo di Villa Aldini per quello scopo. È un problema mettere i giovani migranti in una zona in cui ci sono pochi residenti, si creano grosse criticità. Se poi addirittura diventano dei delinquenti, con rapine e altri episodi di illegalità, non vanno bene in alcuna parte della città. Non utilizzeremmo mai Villa Aldini per quegli scopi". La baby gang ‘del centro’, composta da ragazzi tra i 14 e i 17 anni, ha tra le altre cose rapinato il ‘Fai a modo bistrot’ di via D’Azeglio e un vicino supermercato. La scorsa settimana alcuni componenti del gruppo di vandali hanno rubato qualche bottiglietta di Coca-Cola al bar, poi, per assicurarsi la fuga, hanno mostrato un coltello al barista.