Bologna, baby gang in via Riva Reno: aggredito da 10 ragazzini

Bologna, 4 febbraio 2025 – Violenti. Incontenibili. E senza il minimo senso della gravità delle proprie azioni. Il ritratto è crudo, ma fedele alle cronache bolognesi, che ogni giorno raccontano di un malcapitato (o più) rimasto vittima di bande di giovanissimi e rapaci rapinatori. L’ultimo episodio risale a sabato sera e vede come teatro della violenza via Riva Reno. Qui, intorno alla mezzanotte e mezza, un ragazzo di 25 anni è stato accerchiato da una decina di giovanissimi, descritti come ‘maranza’.

Quattro o cinque dei ragazzini hanno iniziato a colpirlo, mentre gli altri guardavano, con calci e pugni, nel tentativo, probabilmente, di derubarlo: non ci sono riusciti perché nella strada stavano passando delle altre persone che, assistito alla scena, hanno chiamato i carabinieri. Intuito che stavano per arrivare le forze dell’ordine, i ragazzini se la sono quindi data a gambe, lasciando il venticinquenne in strada stordito e spaventato. In via Riva Reno sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, a cui il ragazzo non è riuscito a dire se gli avessero o meno portato via qualcosa, tanto era forte ancora lo choc di quanto appena avvenuto.

Malgrado la paura, il venticinquenne non è rimasto ferito gravemente e sul momento ha rifiutato l’intervento dei sanitari del 118. Ai carabinieri ha descritto sommariamente i giovanissimi che lo avevano aggredito, di cui però, malgrado le ricerche subito avviate dai militari, l’altra sera si sono perse le tracce.

Una vicenda che sembra la fotocopia di quanto avvenuto la notte prima in via Indipendenza, quando le Volanti erano intervenute su richiesta di un ragazzo che era stato allo stesso modo accerchiato e rapinato di telefono e portafogli con soldi e documenti. In quel caso l’aggressione era avvenuta intorno alle 4 e la vittima (che aveva allertato la polizia solo alle 6) aveva parlato di cinque o sei giovani nordafricani che lo avevano preso a schiaffi e spintoni, per poi fuggire verso la stazione e scomparire nel nulla tra gli anonimi frequenatori notturni di quella zona.