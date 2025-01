Baby gang violenta, picchiato a sangue a 22 anni in pieno giorno a Casalecchio

Casalecchio di Reno (Bologna), 17 gennaio 2025 - Lo hanno accerchiato, tenuto fermo e riempito di botte. Tutto questo è avvenuto in pieno pomeriggio, verso le 16.45 di giovedì, ai danni di un 22enne. Responsabile della vile aggressione l'ennesima baby gang che transita per le strade di Casalecchio di Reno (Bologna). Il fatto si è verificato nello stesso identico sottopassaggio, quello che va dalla Meridiana alla stazione dei treni, dove, sabato scorso un 15enne di Sasso Marconi era stato accerchiato, sempre da tre individui, minacciato con un coltello e rapinato.

Ma torniamo ai fatti di giovedì: il ragazzo stava percorrendo il sottopassaggio quando sono apparsi tre ragazzini, in parte a volto coperto. Questi non si sono certo fatti intimidire nè dal fatto che fosse pieno pomeriggio, nè dal fatto che la giovane vittima abbia un fisico sportivo e prestante. I tre, sulle cui tracce ci sono i carabinieri della locale stazione, lo hanno accerchiato poi, mentre uno lo teneva fermo, gli altri due gli hanno 'scaricato' addosso, senza pietà, calci e pugni. Il ragazzo, nonostante la copiosa perdita di sangue, stando a quanto raccontato, è per fortuna riuscito a rimanere in piedi.

A far fermare questa crudele ed immotivata violenza una ragazza, che stava passando nei pressi. Vedendo che qualcuno si stava avvicinando, infatti, i tre hanno mollato la presa sul 22enne e se la sono data a gambe.

Il giovane è stato soccorso da un autista Tper che avvedendosi di un ragazzo ricoperto di sangue e spaventato ha fermato il mezzo pubblico ed è sceso ad aiutare il giovane fino all'arrivo dei carabinieri. Il 22enne è stato, poi, portato al pronto soccorso insieme ai genitori che, oggi, hanno sporto denuncia.