Baby-musicisti, il primo cd

Stasera alle 20.30 nel castello di Bentivoglio l’orchestra giovanile presenta: ‘It’s about time’. Giorgio Fabbri e Gian Paolo Borghi racconteranno la magia dell’orchestra quando a suonare sono i giovani, la realizzazione del primo album musicale di 70 ragazzi, realizzato in omaggio al territorio. Saranno presenti molti esponenti istituzionali, dalla Regione con l’assessore Mauro Felicori, ai sindaci dei vari Comuni dell’Unione Reno Galliera, per una occasione di incontro con i tanti giovani musicisti. L’orchestra giovanile raccoglie una settantina di ragazzi dai 12 ai 20 anni provenienti da tutta l’area metropolitana e nasce dalla lunga esperienza didattica della scuola di musica del temporale che ha realizzato, sotto la direzione artistica di Marzia Baldassarri ed Emiliano Bernagozzi, un percorso accademico di grande impegno e caratura formativa. L’associazione culturale Il temporale di Bentivoglio e san Giorgio, che ha cura delle attività artistiche musicali e teatrali, è impegnata nell’obiettivo di proseguimento del percorso formativo rivolto ai giovani.