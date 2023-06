Baby-piromani appiccano rogo agli stand del Pd

Aria irrespirabile, danni ingenti all’attrezzatura, al verde pubblico e anche alle abitazioni vicine giovedì sera nel centro di Crespellano, per un incendio doloso che ha mandato in fumo oltre 500 sedie in plastica oltre a teloni e strutture prefabbricate dell’area spettacoli della Festa dell’Unità allestita nel parco pubblico di via Michele Ferro. Un rogo che si è sviluppato intorno alle 21 e che non si è esteso alle abitazioni e alle attrezzature vicine solo grazie alle segnalazioni dei residenti e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano. I responsabili del rogo sarebbero alcuni ragazzini visti sul posto da alcuni volontari della festa.

"Si aggiravano lì vicino da un po’ e noi stavamo preparando in vista della riapertura di venerdì – racconta Claudio Bondioli, volontario della festa iniziata da una settimana e che ieri sera ha riaperto regolarmente gli stand –: a un certo punto ho visto il bagliore delle fiamme, sono corso vicino al palco dove avevamo impilato le sedie che di solito distribuiamo intorno alla pista da ballo e ci ho trovato quei ragazzini, Gli ho urlato: ‘cosa state facendo?’, il tempo di avvicinarmi per vedere che il fuoco era già attivo. Ho telefonato subito ai pompieri, che sono arrivati presto, ma in un minuto le fiamme erano già più alte di dieci metri". Per il calore sviluppato sono scoppiati i vetri di alcune finestre di un palazzo residenziale. Bruciati anche i rami di alcuni alberi del parco, tanto che uno dovrà essere abbattuto.

A un certo punto le fiamme erano alte più di una casa di tre piani ed una densa colonna di fumo nero saliva verso l’alto. Da Bologna sono arrivati altri mezzi dei vigili del fuoco che hanno concentrato il loro impegno nell’impedire che dal gazebo delle sedie il rogo si estendesse al vicino palco, che a fuoco spento ha comunque riportato danni alla copertura e agli striscioni laterali in plastica. Sul posto pochi minuti dopo anche i carabinieri della vicina stazione che hanno bloccato la circolazione e delimitato l’area dell’emergenza e che sulla base delle testimonianze raccolte potranno identificare i presunti responsabili.

g. m.