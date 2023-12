Baby rapinatori in piazza San Francesco: presi grazie alle foto scattate dalla vittima

Bologna, 27 dicembre 2023 – Rapina con il cutter ieri sera in piazza San Francesco: ad essere denunciati i due giovanissimi autori di 16 e 17 anni, entrambi di origine tunisina.

A essere presa di mira è stata è stata una coppia di origine filippina che stava ascoltando musica da una cassa Bluetooth su una panchina: i due giovani si sono avvicinati con una scusa, chiedendo di poter provare la cassa, poi hanno minacciato il giovane di 23 anni con un cutter e si sono allontanati portando via l'apparecchio.

Durante l'aggressione, la ragazza che era con il 23enne è riuscita di nascosto a scattare qualche foto dei due rapinatori: le immagini e le descrizioni fornite poco dopo agli agenti del 113 hanno permesso alla polizia di rintracciare rapidamente i due minorenni.

Addosso avevano ancora sia la cassa appena sottratta, che il cutter (risultato senza lama) utilizzato per la rapina. I due, che erano incensurati, sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso e riaffidati alla struttura per minori non accompagnati presso la quale erano già alloggiati.