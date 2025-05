Baby rapinatori scatenati: "Fenomeno preoccupante"

Gli ultimi quattro ragazzini arrestati per rapina dalla polizia hanno dai 15 ai 17 anni. Hanno aggredito le loro vittime con spray urticante e a mani nude. E due di loro hanno tentato quattro ‘assalti’ nel giro di un paio d’ore, tornando in azione anche dopo essere stati denunciati e riaffidati ai genitori. Bastano i numeri per descrivere un fenomeno preoccupante e in crescita: dall’inizio dell’anno, la Questura ha arrestato 28 minorenni, 12 dei quali per rapina e ne ha denunciati 102, una buona parte ospiti di comunità, sospettati in prevalenza di furti e rapine, ma anche lesioni personali. "Numeri che confermano una situazione molto critica che occorre affrontare con decisione", commenta il questore Antonio Sbordone che sollecita "uno sforzo da parte di tutti, sforzo che stiamo già profondendo in modo coordinato e continuativo e che dovrà proseguire in forma ancora più intensa perché la posta in gioco è altissima. Il fatto poi che una parte significativa dei minori coinvolti in reati violenti sia costituita da extracomunitari non accompagnati dà il segno di una perdurante estrema difficoltà di inserimento corretto nel tessuto sociale e di adeguamento al rispetto delle regole".

Nel dettaglio, a finire al minorile, sono stati due diciassettenni egiziani, ritenuti responsabili della rapina ai danni di un quarantenne iraniano, a cui era stato spruzzato sul volto spray urticante, avvenuta a piazza di porta San Donato, di fronte a Matematica. I ragazzi, che erano assieme a un complice neomaggiorenne che avrebbe fatto da palo, sono stati riconosciuti dalla Squadra mobile attraverso le analisi delle immagini della videosorveglianza. Ospiti di comunità per minori stranieri non accompagnati, con precedenti specifici, i due sono finiti al Pratello, mentre il complice è stato denunciato. Gli altri due finiti nei guai sono un quindicenne e un sedicenne di origine bengalese. Nella notte tra domenica e lunedì hanno scatenato il panico, tentando ben quattro rapine. Le prime due aggressioni, commesse assieme a un altro quindicenne, sono avvenute una in piazza XX Settembre ai danni di un venticinquenne filippino, l’altra in via San Carlo ai danni di una ventinovenne. In entrambi i casi le vittime sono state prese a pugni. Dopo questi tentativi a vuoto i poliziotti del Due Torri San Francesco sono riusciti a fermarli. Denunciati, intorno alle 6 del mattino i ragazzini sono stati riaffidati alle famiglie. Alle 9, però, due di loro, sotto l’effetto di droghe, erano di nuovo in azione: hanno tentato di rapinare una trentaseienne in via De Coubertin e poi un settantanovenne in via Andrea Costa. I ragazzini hanno anche minacciato e preso a calci il portone di un residente che, assistito al tentativo di rapina all’anziano, era sceso per fermarli. Alla fine, sono stati individuati dagli agenti delle Volanti e del Santa Viola: arrestati, sono stati messi ai domiciliari, con l’obbligo di seguire percorsi educativi.