A Bologna i baby ras dello spaccio, fermati con droga e armi

Bologna, 25 ottobre 2024 – Una centrale di spaccio, gestita da giovanissimi, in piazza Lambrakis. Si smerciava di tutto, dall’hashish alla coca, dall’ecstasy all’Mdma.

Due ragazzi, di 17 e 18 anni, sono finiti in manette, a seguito di un servizio di appostamento attuato dalla Squadra mobile proprio a seguito delle tante segnalazioni arrivate dai residenti. Che ci avevano visto giusto, data anche la caratura criminale del diciottenne.

A dispetto della giovane età, il ragazzo vanta infatti già un curriculum di precedenti di tutto rispetto. Gli agenti hanno notato il neomaggiorenne assieme all’amico, di origine romena e incensurato, stazionare nei pressi di un bar all’angolo con via Tacconi e poi salire a bordo di un’auto a noleggio. Con cui, come accertato dai poliziotti, hanno effettuato almeno tre cessioni di droga, a San Lazzaro, e poi in via Ricci e in via Matteucci.

Droga e armi trovate ai giovani spacciatori

A quel punto, gli agenti si sono avvicinati per fermarli: il diciassettenne che, ovviamente senza patente, era alla guida, ha tentato la fuga e, per farlo, ha picchiato con calci e pugni i poliziotti, provocando loro cinque giorni di prognosi prima di essere bloccato.

L’altro, invece, è stato fermato subito. Addosso al minorenne sono stati trovati 60 euro; l’altro ne aveva 1.740.

La ‘mercanzia’

Nell’auto, perquisita, c’erano poi un tirapugni, una borsa con all’interno una pistola a salve priva di tappo rosso, uguale per dimensioni e peso a una vera. In un’altra borsa tracolla c’era invece la ‘mercanzia’: trenta involucri di cocaina, per un peso complessivo di 67,05 grammi; cinquanta pasticche di ecstasy per 40,7 grammi; cristalli di Mdma per 12,53 grammi; e 486,35 grammi di hashish.

I due giovanissimi spacciatori sono stati quindi portati in Questura per completare gli accertamenti, mentre l’abitazione del maggiorenne veniva sottoposta a perquisizione: qui i poliziotti hanno trovato bustine di plastica identiche a quelle già trovate e sequestrate nell’auto, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico di grosse dimensioni e 62 cartucce calibro 12 per fucile da caccia.

Entrambi i ragazzi sono stati arrestati. Il diciottenne, gravato da numerosi precedenti per furto, spaccio, detenzione di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e danneggiamento è stato accompagnato alla Dozza; il diciassettenne al Cpa del Pratello.