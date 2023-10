Baby vandali e telecamere: "Meglio iniziative in strada"

Lo scontro tra Forza Italia e centrosinistra a colpi di ordini del giorno in Quartiere Porto Saragozza continua. La consigliera azzurra, Annamaria Cesari, sul Carlino ha puntato il dito contro la bocciatura della sua richiesta di installare telecamere in via Battaglia dopo alcuni episodi di vandalismo, e la contestuale approvazione della proposta della maggioranza, che, per risolvere lo stesso problema, punta invece sulla collaborazione con associazioni come La Ricotta, impegnata in progetti di socialità. Ora il presidente del Quartiere, Lorenzo Cipriani, e quello dell’associazione, Michele Soavi, replicano alla forzista.

"Ci ha stupito la polemica – così Cipriani –. La consigliera vuole installare telecamere contro i bambini. Sì, perché è noto a chi vive in zona che gli episodi di vandalismo cui fa riferimento sono riconducibili a forme di disagio giovanile. Noi, come centrosinistra, riteniamo invece sia più efficace investire sull’educativa di strada, sui patti di collaborazione e sugli interventi di sicurezza integrata". Continua il presidente: "Per quanto riguarda l’associazione La Ricotta, da tre anni vive il territorio e organizza eventi contro la fragilità relazionale che ormai caratterizza la nostra città: ai suoi componenti, decine di persone senza collocazione politica specifica, non posso che dire grazie". Parte della polemica era legata al fatto che un fondatore ed ex presidente dell’associazione fosse il consigliere comunale Mattia Santori.

Interviene così la stessa associazione, con l’attuale numero uno Soavi: "La consigliera attacca pubblicamente e senza contraddittorio il lavoro degli ultimi tre anni dei nostri volontari al Giardino Emanuele Petri, sminuendo l’importanza delle attività sociali che proponiamo. Come presidente, la invito al nostro prossimo evento: sarà l’occasione per mostrarle il valore umano dei progetti per la comunità, per la cura dei beni collettivi, per l’importanza della riqualificazione. Come associazione, non possiamo che concordare con un’amministrazione che investe su progetti di comunità, importanti sotto più punti vista". Riguardo i contributi economici all’associazione, Soavi chiarisce: "Abbiamo ricevuto 7.500 euro ormai tre anni fa, tramite regolare patto di collaborazione il cui rendiconto è pubblico. I risultati della nostra associazione in via Felice Battaglia sono sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi due anni La Ricotta ha presentato il progetto ’Super Ravone’ firmando altri patti di collaborazione, ma con spese a carico nostro. Infine, Santori è stato uno dei 15 fondatori, non è più presidente né membro del direttivo da quando ha scelto la strada politica: definirci ’suoi amici’ è offensivo verso gli altri fondatori e gli oltre 170 soci che ci sostengono".

Federica Orlandi