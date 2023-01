Baby vandali strappano luminarie, denunciati

Danneggiano le luminarie natalizie e bruciano la bandiera della pace: quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Marzabotto per danneggiamento. I fatti sono avvenuti nel dicembre scorso e hanno portato a una breve indagine a seguito della quale i carabinieri della stazione di Marzabotto, stazione dipendente dalla Compagnia carabinieri di Vergato, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna quattro minori, due albanesi, un tunisino e un egiziano, per danneggiamento aggravato in concorso.

La denuncia è appunto scaturita al termine di un’indagine avviata dai carabinieri per risalire agli autori di un fatto commesso il 19 dicembre scorso, ai danni delle luminarie natalizie che erano state posizionate, da pochi giorni, nel centro del paese appenninico dai volontari della Pro Loco di Marzabotto. Ad accorgersi del danneggiamento perpetrato dai quattro vandali minorenni erano stati gli stessi cittadini di Marzabotto, all’alba del 20 dicembre, passeggiando per le vie del paese. Luminarie rotte, pezzi di queste buttati a terra, fili a penzoloni e frantumi ovunque. Da qui erano partite le segnalazioni dei vandalismi, la denuncia, all’epoca contro ignoti, e le indagini dei carabinieri della locale stazione. Proprio i militari, dunque, analizzando i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza di cui sono dotati sia il centro del paese che alcune attività commerciali locali, i carabinieri hanno rilevato che i danni erano stati commessi, nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre, mentre il paese dormiva, da quattro ragazzini.

Tre erano arrivati, e poi fuggiti, a piedi, mentre uno del gruppo era in sella a una bicicletta. In particolare, i militari hanno notato che i giovani vandali non si erano limitati a strappare le luminarie natalizie installate su dodici alberi di via Aldo Moro, provocando danni per 500 euro circa. I quattro giovani, infatti, poco dopo, avevano anche dato alle fiamme una bandiera della pace che, da tempo, era esposta sulla medesima via. I responsabili del danneggiamento sono stati quindi identificati dai carabinieri e si tratta di tre 17enni e un 18enne, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne.

Zoe Pederzini