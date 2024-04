Bacchiocchi dona migliaia di volumi: "Testi politici all’Archiginnasio"

Sono i libri sfogliati per una vita che ora saranno consultabili anche da tutti i bolognesi. Sono quelli che Aldo Bacchiocchi – fra i vari incarichi è stato ex sindaco Pd del comune di San Lazzaro –, ha donato a diverse istituzioni. I volumi sono stati dati alla biblioteca comunale di Monzuno, a quella di Lugo danneggiata dall’alluvione, alla Fondazione Gramsci e alla Fondazione Duemila. E ora un importante lascito ha coinvolto l’Archiginnasio: volumi di indirizzo storico e politico che mancavano alla prestigiosa biblioteca e che saranno inseriti nel catalogo elettronico del Servizio bibliotecario nazionale.

"Durante la mia attività politica – spiega Bacchiocchi – ho sempre cercato di non perdere contatto con lo studio e mi sono ritrovato con una vasta biblioteca. Parliamo di 3.500 libri: 250 li tengo, gli altri li ho donati. Circa 1.500 quindi ora sono all’Archiginnasio, testi prevalentemente di politica, dal Partito Comunista alla Dc". Un repertorio eterogeneo, fra testi di Togliatti, Gramsci e ancora "molti saggi su Nilde Iotti, Miriam Mafai. Sono molto contento: lo studio è sempre stato una costante della mia vita. Molti li ho letti tante volte, altri li ho consultati per curiosità. Fra quelli più cari, una raccolta di saggi del filosofo Loris Ricci Garotti e una relazione che Togliatti fece in una conferenza prima del ’56 a Napoli in cui cercò di fare un passo in avanti per emancipare il partito dal rischio di una ossificazione staliniana. Terminò citando il decimo canto del Paradiso". E poi ancora opere di Gobetti, De Gasperi, don Milani e tutti gli scritti di Giorgio Amendola.