Bacilieri trasforma Scerbanenco a fumetti

di Benedetta Cucci Paolo Bacilieri-Giorgio Scerbanenco: ’Venere Privata. La prima indagine di Duca Lamberti’. Proprio così, il mitico personaggio creato dal padre del noir italiano, diventa un graphic novel firmato dal celebre autore di fumetti veronese che nella nostra città si è formato, studiando all’Accademia di Belle Arti e pubblicando tanto per case editrici bolognesi come Kappa Edizioni, Black Velvet, Coconino Press, Canicola e in questa nuova avventura con Oblomov. Un bel libro 17x24, ampie tavole in bianco e nero piene di narrazione, dettagli e stile, uno spaccato di una Milano poco da bere. Presentazione con Carlo Lucarelli, questo lunedì alle 18,30 nella sala coperta di Sala Borsa. Bacilieri, per lei Giorgio Scerbanenco è stato un grande amore letterario? "Posso definirlo una di quelle figure familiari, specialmente da quando vivo a Milano, parte integrante di molti suoi romanzi, anche se lo avevo già incontrato prima. La sua Milano è diversa da quella di oggi, ma ci stavo già lavorando, per un altra cosa, quando mi è stato chiesto di affrontare la trasposizione". A cosa stava lavorando? "Stavo e ora sto di nuovo preparando un libro su Piero Manzoni, ambientata nella Milano degli anni Cinquanta inizio anni Sessanta, il periodo di Scerbanenco. L’ho interrotto per questo...