"Bacino di Pavana, lavori fermi da due anni"

Svuotato da più di due anni per lavori di manutenzione, il bacino di Pavana sta creando parecchi problemi all’ecosistema fluviale della zona, in particolare nel tratto del fiume Limentra di Sambuca, che si va ad immettere nel fiume Reno dopo aver attraversato il territorio di Alto Reno Terme. Le operazioni di svaso portano ad accumulare una moltitudine di sedimenti che vengono trascinati dalle piogge, soprattutto quelle primaverili, e rendono fangosa l’acqua del torrente tanto da renderla torbida agli occhi dei passanti e quasi priva di fauna ittica, tanto che la stessa Regione Emilia Romagna ne ha disposto il divieto di pesca per tutta la stagione 202324, sebbene sia iniziata lo scorso 26 marzo, proprio per cercare di ripopolare quel tratto. Visti i continui smontamenti in quella zona c’è anche chi sostiene che da quando sono iniziati i lavori nel piccolo bacino siano aumentati i fenomeni franosi.

"Le due questioni sono sicuramente indipendenti – spiega il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni -, ma resta la preoccupazione per tutte le altre tematiche ambientali. Siamo attenti e vigili sperando che la situazione si risolva il prima possibile". I lavori si sono resi necessari per il danneggiamento di alcune tubature e l’apertura del bacino era stata fissata per il 2024. Una data che sembra essere destinata a slittare, dato che nel mentre sono cambiate alcune norme antisismiche. La questione, comunque, è oggetto di una interrogazione che la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti ha presentato in Regione.

"Siamo perfettamente consapevoli – spiega Marta Evangelisti - che tra i motivi dei ritardi progettuali rientra il rispetto delle recenti prescrizioni normative, ma ad oggi molto poco si sa di quanto sta accadendo, anche da parte delle Amministrazioni allora danneggiate da questa situazione e a tutt’oggi i lavori previsti relativi agli interventi di riparazione dei danni ambientali e alla pulizia della diga non risultano iniziati. Per questi motivi chiediamo alla Giunta informazioni dettagliate per sapere quale sia il progetto definitivo approvato e cosa preveda, quando è previsto l’inizio dei lavori di riparazione dei danni ambientali. Dalla comunicazione che riceveremo, decideremo poi se attenzionare direttamente il viceministro Bignami con delega in materia".

Massimo Selleri