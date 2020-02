San Giovanni in Persiceto (Bologna), 15 febbraio 2020 - Badante eredita i beni alla morte dell’anziano che assisteva ma le vengono sequestrati dalla polizia prima che riesca a venderli. Succede a San Giovanni in Persiceto, dove gli agenti del commissariato di piazza del Popolo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, giovedì scorso, hanno sequestrato un appartamento, conti correnti, titoli e libretti di risparmio ereditati da una badante moldava. La donna straniera di mezza età risulta infatti indagata per circonvenzione di persone incapaci di intendere e di volere dopo le indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato partite l’anno scorso.

La straniera, fino all’anno scorso, aveva prestato servizio da un persicetano novantenne, che abitava nel centro storico della cittadina persicetana, proprietario appunto di un piccolo appartamento con le relative pertinenze, nei pressi del centro storico, dal valore di circa 100.000 euro, e intestatario di titoli, di libretti di risparmio e di conti correnti per un valore non indifferente. Durante l’inchiesta, partita dalla denuncia di un familiare del novantenne, unico erede dell’anziano, è emerso che già nel 2016 l’anziano ultranovantenne aveva fatto un primo testamento, cambiandolo poi pochi mesi prima della morte avvenuta lo scorso anno.

Nei giorni successivi alla scomparsa dell’uomo è infatti saltato fuori un nuovo testamento olografo scritto di proprio pugno dall’anziano pochi giorni prima della morte. Quelle ultime volontà, però, non sono state condivise da un familiare dell’anziano, unico erede, che si è quindi rivolto al commissariato a denunciare quanto stava accadendo. Da lì sono partite le indagini e gli inquirenti hanno accertato poi gravi elementi indiziari che hanno messo forti sospetti sulla donna. Elementi che hanno portato la magistratura, sulle basi delle indagini, delle perizie, dei controlli degli uomini del commissariato, ad accertare che il lascito fosse stato scritto da una persona non capace di intendere e di volere.

L’autorità giudiziaria ha così disposto il sequestro preventivo dei beni del defunto appena in tempo, visto che la signora aveva già messo in vendita l’appartamento e aveva già fatto il compromesso di vendita della casa in questione. Ora le successive fasi dell’inchiesta giudiziaria permetteranno di far luce appieno sull’intera vicenda per appurare le responsabilità penali della badante moldava.

Una vicenda che ricorda quella avvenuta qualche anno fa, sempre a Persiceto, alla morte per cause naturali di un anziano che viveva in una casa autonoma nei pressi di via Budrie: la badante che lo accudiva fece perdere le proprie tracce, probabilmente recandosi all’estero o nel proprio Paese di origine, portando con sé un certo quantitativo di denaro. Sulla vicenda intervennero i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto che effettuarono le indagini e le ricerche del caso.