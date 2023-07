Badante trovata morta in casa a Persiceto (Bologna): non si esclude il suicidio

Persiceto (Bologna), 25 luglio 2023 – C’è attesa a San Giovanni in Persiceto per l’esito degli accertamenti sulla morte di Mercedes Padron RodriguezK, cubana di 72 anni, badante, un figlio che vive in Spagna, che abitava in una casa popolare in via Cappuccini dove è stata trovata morta sabato scorso. Da una settimana la signora non si vedeva in giro ed alcuni condomini avevano avvisato le forze dell’ordine. Da lì la macabra scoperta. Sulle prime sarebbe da escludere l’ipotesi investigativa dell’omicidio. Gli investigatori si starebbero orientando verso le ipotesi del suicidio o della morte naturale.

"Il medico legale – spiega il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti – non si è ancora pronunciato. Rimaniamo dunque in attesa per conoscere le cause del decesso della signora che era seguita, a distanza, dai nostri servizi sociali".

In via Cappuccini sabato erano intervenuti agenti della polizia locale per i rilievi di rito, i carabinieri della Compagnia di Persiceto e i colleghi del Sis (Sezione investigazioni scientifiche) di Bologna. Ed era stato quindi avvisato come previsto il magistrato di turno che si era recato personalmente in via Cappuccini per effettuare un sopralluogo. L’appartamento è stata posto sotto sequestro e disposta l’autopsia e sono in corso accertamenti dell’autorità giudiziaria per risalire alle cause della morte.

Sulla vicenda interviene il presidente di Acer (Azienda casa Emilia Romagna) Bologna Marco Bertuzzi che intende fare alcune precisazioni sulla presenza della signora cubana nella casa popolare. "Va chiarito – afferma Bertuzzi - che la signora non era assegnataria ma occupante senza titolo di un nostro alloggio di edilizia residenziale popolare di via Cappuccini. E la sua posizione era stata segnalata dall’Acer al Comune di San Giovanni in Persiceto. Questo perché la badante non è mai stata dichiarata formalmente come ospite o assistente familiare. Era la badante di un signore assegnatario della casa ma deceduto nello scorso gennaio. E l’amministrazione comunale stava cercando di intraprendere con lei un percorso consensuale di uscita dall’alloggio". E il presidente Acer aggiunge: "Ora ci mettiamo a disposizione del Comune per la sanificazione e la messa in sicurezza dell’appartamento, non appena saranno ultimati i rilievi e sarà possibile accedervi".