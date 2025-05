Bader pestato a morte. Arrestati gli aggressori. Il colpo fatale alla nuca per "dargli una lezione"

La banalità del male. Per questo è morto Bader Eddine Essefi. Perché si sarebbe permesso di dire una parola al suo aggressore, Badreddine Krimi, 31 anni, tunisino come lui. Che da ieri mattina è in carcere, a Modena, assieme al cognato Charlie Sarcinelli, 29. I due volevano "dare una lezione" a Bader. E hanno finito per ucciderlo. Arrestati entrambi all’alba dai carabinieri del Nucleo investigativo, restano accusati in concorso di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Perché, benché abbiano agito "con grande violenza", come scrive il gip Domenico Truppa, non avrebbero avuto "coscienza e volontà di cagionare il decesso" del diciannovenne. Tuttavia per il giudice la misura cautelare è necessaria perché è concreto il pericolo di inquinamento delle prove, anche in vista dell’audizione della ‘testimone chiave’, la fidanzatina quindicenne di Bader - in incidente probatorio, assistita dall’avvocato Andrea Ronchi -, e anche della reiterazione del reato, in considerazione della personalità dei due indagati.

Il gip mette in fila nell’ordinanza quanto avvenuto la sera del 25 aprile tra piazza Giovanni XXIII, via Buozzi e via Colombi, dove il diciannovenne, poco prima delle 22, è stato soccorso dal 118 in fin di vita. Una meticolosa ricostruzione, accertata dai carabinieri attraverso le testimonianze delle persone che quella sera si trovavano alla Barca e che hanno assistito alla prima fase dell’aggressione a Bader. Una ricostruzione avvalorata anche dai video che riprendono parte di questa violenza. Ma non l’esito tragico. Quegli ultimi minuti che hanno portato alla morte del ragazzino nessuno li avrebbe visti, né filmati. E sono frutto di un’ipotesi investigativa forte dei riscontri medico legali accertati e degli elementi emersi dalle testimonianze, tutte concordanti tra loro, acquisite.

In particolare il perito nominato dal pm Andrea De Feis, il medico legale Guido Pelletti, ha concluso come la morte di Bader sia stata causata da un’emorragia dovuta a un trauma cranico. Provocato da un colpo ricevuto alla base della nuca, probabilmente inferto da dietro con un corpo contundente. Un oggetto che ancora i carabinieri stanno cercando di individuare: un’ipotesi è che possa trattarsi del casco che Sarcinelli, arrivato in Vespa davanti al Treno, aveva con sé. Casco sequestrato a casa dell’uomo assieme ad altri oggetti. Un’altra tesi è che possa essere stata la caduta su un tombino a provocare il trauma fatale, arrivato alla fine di cinque minuti di violenza del tutto immotivata. Che inizia, sono tutti d’accordo i testimoni, di fronte al locale Draben’s Taco del Treno.

Bader aveva passato la Liberazione assieme alla fidanzatina e ad altri due amici. Era ancora con loro, ciondolando tra le panchine del parco e i negozi del Treno, dove nella serata di festa c’era tanta gente. E dove a un certo punto è arrivato, visibilmente alterato - ubriaco o ‘strafatto’, comunque molesto, diranno i testimoni - Krimi. Bader, che era andato a chiedere una sigaretta ad alcuni amici, vede il ragazzo più grande che maneggia dei soldi. Viste le sue condizioni - riferirà un testimone - gli dice di metterli via, perché avrebbe potuto perderli. Un consiglio che Krimi prende come un affronto. E inizia a prendere a pugni Bader, che tenta maldestramente di difendersi. Finché, dal nulla, spunta Sarcinelli. Parcheggia la sua Vespa al volo, si precipita verso Bader e urla: "Solo io posso picchiare mio cognato!", colpendo il ragazzo con delle ginocchiate. Gli altri presenti cercano di dividere i tre. Bader riesce a scappare. Krimi lo insegue a piedi, Sarcinelli in Vespa. Arrivano in via Colombi. E qui Bader viene colpito a morte. Quando arriva il 118, il ragazzino non è solo. Con lui c’è ancora Krimi. Sarà lui a dire ai sanitari che Bader è caduto perché ‘in coma etilico’ e che lui era lì per soccorrerlo. Dirà anche alla fidanzatina del diciannovenne, corsa anche lei in via Colombi: "Non dire nulla di me, perché ho una famiglia e dei figli".