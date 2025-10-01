Bader pestato e ucciso in strada. Il ricordo nel giorno del compleanno

"Avrò cura del tuo ricordo, il mio riparo se crolla il mondo. Quando gira tutto e non afferro niente e un posto non c’è, io ti sento da qualche parte ma ti perdo continuamente. Dove sei? Tu ci sarai per sempre, oltre le nuvole. Se parlo al cielo io parlo con te che mi capivi sempre. Perché eravamo noi. Tutto è sbagliato lontano da te". È con questa canzone di Federica Carta che la fidanzata ha voluto salutare Bader, pestato a sangue in strada e ucciso la sera del 25 aprile: ieri, lui avrebbe compiuto 20 anni e il quartiere ha voluto rendergli omaggio con una piccola festa nel punto in cui è stato trovato agonizzante, in via Colombi, alla Barca, proprio dietro la chiesa.

In lacrime i suoi compagni, davanti a un grande arco di palloncini bianchi, celesti, azzurri, allestito per l’occasione proprio davanti alla bacheca dove ci sono le foto di Bader. Spicca il numero 20, ‘scritto’ con dei grandi palloncini dorati. Sul tavolino una torta, con sopra il nome del ragazzo, e naturalmente, le candeline. In sottofondo, la sua musica preferita, canzoni arabe e italiane. Piangono tutti. "Non è giusto, se n’è andato troppo presto", dicono i ragazzi. E, durante questa festa in occasione di un compleanno che non ci sarà mai, trovano anche la forza di cantare ‘Tanti auguri’, nonostante le lacrime, come se Bader fosse ancora lì, proprio lì, in mezzo a loro. "Mi dispiace tantissimo. Avrei voluto passare con lui il suo 20esimo compleanno. Anzi. Avrei voluto passare con lui tutta la vita. Ma questo, tutto questo, mi è stato portato via per sempre – lo ricorda la fidanzata, commossa anche lei –. Sono sicura che in un’altra vita ci rincontreremo. Non ho parole per descrivere quello che sto provando. Mi sento vuota. Non ho mai smesso di pensarlo, ogni giorno vengo qui, dove lo trovai quella sera steso a terra (in via Colombi, ndr), lo ricordo in ogni istante".

La fidanzata ha mostrato alla mamma di Bader, che si trova in Tunisia, con una videochiamata, la festa di compleanno organizzata nel quartiere in suo omaggio, le ha fatto vedere i volti delle persone che hanno partecipato. "Si è commossa molto – racconta la fidanzata di Bader –, non si aspettava una cosa del genere".

Di origine tunisina, Bader Essefi lavorava come aiuto cuoco da Manicarettibo, in via Saragozza. Era molto stimato da amici e colleghi. Bader era arrivato in Italia quattro anni fa come minore non accompagnato e viveva in una comunità. Per l’omicidio sono stati arrestati due uomini, il 30enne tunisino Badreddine Krimi, e suo cognato, il 29enne bolognese Charlie Sarcinelli. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.