Badia, l’abbazia rinasce... in dialetto. In primavera tour, eventi e concerti

Da quella prima visita guidata in dialetto bolognese, è nata l’idea di creare un accordo tra il Comune di Monte San Pietro e l’associazione ‘Succede solo a Bologna’. Così, dal 1° novembre scorso è partita la collaborazione tra le due realtà, che durerà fino alla fine del 2024. L’obiettivo è quello di lavorare insieme per la valorizzazione culturale e turistica della magnifica Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano, che sorge in località Badia, nel territorio di Monte San Pietro.

L’abbazia, oggi sconsacrata, è tra i monumenti più antichi e importanti della Valle del Lavino. Nel 2005 l’edificio è stato completamente restaurato con i fondi Psr (Programmi di sviluppo rurale) e così sono potuti tornare alla luce magnifici affreschi, rimasti a lungo nascosti dall’intonaco che li ricopriva.

Entusiasta del progetto la sindaca del Comune, Monica Cinti: "In questo modo intendiamo promuovere la fruizione dell’abbazia per tutto l’anno, sia da un punto di vista culturale sia da quello storico – commenta infatti –. E si valorizzeranno anche le produzioni locali. L’obiettivo è quello di attrarre un ampio pubblico tramite rassegne culturali, visite guidate, degustazioni e spettacoli, sfruttando tutti gli spazi interni ed esterni del sito".

Aggiunge invece il presidente dell’associazione ‘Succede solo a Bologna’, Fabio Mauri: "Siamo onorati di gestire in collaborazione con il Comune di Monte San Pietro la Badia del Lavino, un luogo meraviglioso dalla storia millenaria, che vogliamo rendere un vero e proprio centro culturale e di promozione del territorio".

Il progetto che mira quindi a organizzare visite guidate ed eventi artistici entrerà nel vivo la prossima primavera. Tutti i tour, svolti dalle guide professioniste dell’associazione, saranno disponibili in italiano e, a richiesta, anche in lingue straniere; non mancheranno poi, naturalmente, quelli in dialetto bolognese, condotti dal professor Roberto Serra.

A queste iniziative si aggiungerà anche l’organizzazione di concerti, che spazieranno dalla musica classica al jazz, passando per la tradizione popolare. Tutte le iniziative saranno gratuite, con la possibilità per i partecipanti di contribuire con una donazione libera.

Non appena saranno definite le date, tutti gli eventi e le visite guidate alla Badia del Lavino verranno pubblicati sul sito www.succedesoloabologna.it man mano che saranno programmati.

Rebecca Di Gregorio