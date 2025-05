Bagarre sulla Palestina

Un odg sulla Palestina scatena la polemica tra la maggioranza e il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri. Durante l’ultima seduta consiliare su proposta del gruppo di maggioranza Partito Democratico-Uniti al Centro per Castello-Sinistra per l’Ambiente, è stato approvato l’ordine del giorno intitolato "Azioni di solidarietà col popolo palestinese, percorsi di educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani", ma non senza strascichi polemici.

Da una parte appunto la maggioranza, che ha parlato di un atto nato "dall’ascolto di associazioni culturali e di promozione sociale del territorio che hanno sollecitato l’amministrazione a una presa di posizione sulla crisi umanitaria in corso in Palestina", dall’altro il consigliere Bottiglieri, che ha esordito affermando che "pur condividendo l’aspirazione alla pace, esprimiamo perplessità sulla risoluzione in discussione presentata dalla maggioranza. Riteniamo che un conflitto complesso e doloroso come quello israelo-palestinese richieda da parte nostra equilibrio e rispetto delle ragioni di tutte le popolazioni coinvolte. Sostenere unilateralmente una parte significa semplificare una tragedia storica, rischiando di dividere anziché unire".