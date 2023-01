Baglioni: "Da solo sul palco per scoprire nuove terre"

di Andrea Spinelli "Stare solo sul palco ti consente di navigare a vista, un po’ come le tre caravelle, con la speranza che il viaggio possa portarti alla scoperta di una nuova America, quella di regalare al pubblico un po’ di leggerezza ed armonia" racconta Claudio Baglioni parlando di ’Dodici Note Solo Bis’ che lo (ri)porta domani sera a Bologna sul palcoscenico dell’Europauditorium. "Nonostante sia la mia quarta esperienza di concerto solistico, prima di partire avevo un’ansia tremenda. Ma sentivo l’urgenza di fare qualcosa dopo tanti mesi di inattività per raschiare la ruggine e soffiare via la polvere depositata dai due anni di sosta forzata". Una sfida. Qual è la più temeraria che le è capitato di accollarsi finora? "Il tour di ‘Assolo’, in cui mi presentavo da solo negli stadi. Non so ancora come io abbia fatto ad uscirne vivo". Il suo film del 2020 ’In questa storia che è la mia’ è di fatto un musical. Se un produttore le chiedesse di utilizzare le sue canzoni per una produzione teatrale, accetterebbe? "È il mio sogno ancora chiuso nel cassetto. I concerti che ho fatto negli ultimi 15-20 anni, sommando linguaggi espressivi diversi, sembrano prove di musical. Pure i miei primi album di successo,...