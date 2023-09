Bagno nella fontana: multato

Non bastano gli eco-vandali a mettere a rischio il ‘Gigante’. Ci si mettono anche gli ubriachi, che utilizzano la vasca della fontana simbolo di Bologna come ‘piscina pubblica’. È già successo diverse volte in passato, si è ripetuto di nuovo sabato sera. Quando un quarantaquattrenne messicano, residente in città, probabilmente obnubilato dai fumi dell’alcol, si è svestito e, senza pensarci troppo, si è tuffato nella fontana. Una scena che si è svolta di fronte allo sguardo allibito di tanti cittadini e turisti, ancora a spasso nella piazza, che hanno subito lanciato l’allarme, nel timore che l’uomo, con la sua condotta, potesse danneggiare la fontana.

Nella piazza c’erano in presidio i carabinieri, in servizio di controllo del territorio: alcuni cittadini si sono rivolti a loro per chiedere aiuto. I militari dell’Arma hanno quindi provveduto a far uscire dall’acqua il quarantaquattrenne che, benché ubriaco, è stato collaborativo. L’uomo è stato identificato e, al termine degli accertamenti, sanzionato per l’ubriachezza manifesta e per aver violato il regolamento di polizia urbana, che proibisce, tra le altre cose, di utilizzare la fontana del Nettuno come la propria vasca da bagno.

n. t.