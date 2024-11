’Balance of Power’: la Parson Dance e prime esecuzioni

È la compagnia internazionale Parsons Dance ad aprire il cartellone dedicato alla danza del Teatro Celebrazioni. Stasera alle 21 il corpo di ballo newyorkese farà tappa con il nuovo tour ’Balance of Power’, tra classici del suo repertorio e produzioni inedite. In particolare sono due i pezzi coreografici proposti in prima esecuzione europea. Il primo è Juke, commissionato a Jamar Roberts, coreografo residente: un omaggio a Spanish Key, tratto dall’album Bitches Brew del leggendario Miles Davis, e agli anni Settanta. Il secondo, The Shape of Us, è l’ultima creazione di David Parsons: un viaggio dall’alienazione alle melodie del gruppo elettronico Son Lux, guidato da Ryan Lott, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per il film Everything Everywhere All At Once.