Balbi: "Art City, cinque artisti per Morandi"

C’è un main artist a rendere speciale Art City nel suo settimo anno di vita dall’1 al 4 febbraio 2024. Si tratta di Giorgio Morandi, mancato nel 1964 e che l’anno prossimo viene celebrato nel sessantesimo anniversario dalla scomparsa dal programma di mostre tradizionalmente collaterali ad Arte Fiera, la madre di tutte le kermesse artistiche italiane che, essendo nata nel 1974, compirà cinquant’anni.

Accanto ai main projects nei palazzi pubblici e privati e a tutti gli appuntamenti artistici in giro per gli spazi bolognesi – circa 200– il direttore di MAMbo e di Art City Lorenzo Balbi, ha messo insieme un programma speciale ispirato al maestro felsineo simbolo della modernità, con cinque progetti che ne esploreranno e reinterpreteranno il lavoro, attraverso differenti linguaggi del contemporaneo in location inedite o riscoperte. Come il Teatro Comunale, ad esempio, che, circondato dal cantiere, sarà però aperto e senza sedute, per ospitare Virgilio Sieni con la nuova produzione Elegia Luminosa. Confermato, inoltre, l’appuntamento con Artalk city, conversazioni tra artisti, curatori e docenti, curato dall’Accademia di Belle Arti, nell’Aula Magna.

Balbi, è stato facile trovare i giusti artisti per omaggiare Giorgio Morandi?

"Sì, perché l’eredità artistica di Morandi è molto presente negli artisti, paradossalmente forse più negli stranieri che non negli italiani. Di questo ce ne accorgiamo moltissimo anche con l’attività del museo Morandi, per il quale riceviamo richieste di collaborazione per mostre dall’estero, quasi quotidianamente. L’efficacia del messaggio artistico morandiano è assolutamente vivo. La nostra dedica si focalizza su cinque progetti".

Chi sono i protagonisti prescelti?

"Abbiamo scelti cinque artisti molto diversi, alcuni come Mark Vernon meno conosciuti dal grande pubblico, altri come Joel Meyerowitz e Tacita Dean che sono delle vere star internazionali, un artista italiano come Virgilio Sieni, ma quello che li accomuna tutti è l’interesse verso l’eredità morandiana. Nella selezione fatta abbiamo anche cercato di indagare artisti che utilizzassero differenti media, quindi dalla performance con Sieni, la fotografia con Meyerowitz e Mary Ellen Bartley, il suono con Vernon e il video della Dean. E per ognuno di loro, invece, l’indagine è su diversi aspetti dell’arte di Morandi, anche i meno conosciuti, come la Dean che indaga su queste carte che l’artista metteva alla base dei suoi tavoli da posa e su cui disponeva gli oggetti per le nature morte tracciandone la posizione. Sono quindi grandi mappe sulle nature morte".

Pare che l’accento sia anche sui luoghi ospitanti?

"I progetti sono anche pensati per aprire luoghi non convenzionali che, proprio grazie agli artisti, rivedono la luce dopo tanto tempo. Come lo spazio Pietro, che è privato e ci è stato messo a disposizione per Tacita Dean e la sua opera STILL LIFE. The studio of Giorgio Morandi; poi andremo in alcuni musei come le Collezioni comunali e, inoltre, c’è stata una grande opportunità con il Comunale, di cui avremo la platea sgombra dalle sedie".

Meyerowitz presentò le sue foto Morandi’s Objects anni fa a Bologna, ora porta scatti inediti?

"Porterà il ciclo completo delle fotografie dedicate al Maestro e ha deciso di donarci un intero ciclo, quindi sarà anche l’occasione di presentare una nuova acquisizione per il Museo Morandi".