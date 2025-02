Balbi spiega il cosmo al San Filippo Neri

Che cos’è davvero il big bang? Fino a quando brillerà il sole? Qual è l’origine dell’acqua sulla Terra? Come si è formata la luna? E l’universo è sempre stato un luogo pieno di stelle? All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, oggi alle 18 si cerca qualche risposta.

L’occasione è il secondo appuntamento della rassegna Agenda 2030, con l’astrofisico e divulgatore scientifico Amedeo Balbi e il suo libro Il cosmo in brevi lezioni (Bur Rizzoli). In tutti noi il cosmo suscita meraviglia e moltissima curiosità, ed è proprio da queste e altre domande che parte Balbi per provare a spiegare fino a dove arrivano le nostre conoscenze oggi e che cosa dobbiamo ancora scoprire.

Negli interventi raccolti in questo libro Balbi affronta una serie di argomenti fondamentali per l’astrofisica, dall’origine dell’universo alla nascita della vita sulla Terra, dalle esplorazioni su Marte alle leggi che governano la vita e la morte delle stelle e delle galassie. Il risultato è un viaggio appassionante fino alle frontiere dello spazio e del tempo, una traversata tra le più recenti scoperte dell’astrofisica che ci permettono di immergerci nella meraviglia del cosmo.