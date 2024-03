Balboni corre da solo, rebus centrodestra

A Crevalcore, in vista delle prossime amministrative di giugno, scoppia il rebus del centrodestra. Lorenzo Balboni (nella foto), che si dichiara civico e già capogruppo della lista civica di opposizione ‘Per Crevalcore e frazioni’, collegata al centrodestra, si ricandida a sindaco di Crevalcore, come cinque anni fa. Elezioni che perse per una manciata di voti. Ma per il centrodestra era già scesa in campo nello scorso dicembre Rosanna Resta della lista civica ‘Insieme per Crevalcore’ sostenuta dai partiti Azione, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dunque non è stato possibile trovare un accordo per fare una lista unica. "Nel 2019 – dice Balboni – perdemmo le elezioni amministrative per un soffio. Ed ora riprovarci è la conseguenza naturale di un percorso iniziato e portato avanti. Si stanno concludendo i miei cinque anni di opposizione in consiglio comunale, attività che ho svolto assieme al gruppo. In questo tempo abbiamo maturato esperienza e portato avanti le istanze dei cittadini che si sono rivolti a noi. Nella certezza di aver lavorato bene, per quanto sia possibile farlo dai banchi dell’opposizione. Abbiamo portato all’attenzione del consiglio tantissimi temi con oltre 100 interrogazioni, interpellanze e mozioni, anche attraverso il dialogo con la maggioranza".

"Abbiamo tenuto aperta la nostra sede – continua Balboni - ogni domenica per 5 anni mantenendo vivo un canale di comunicazione con le persone che volevano essere informate sul nostro operato in consiglio comunale. Oggi siamo più consapevoli del funzionamento della macchina amministrativa e ancora più convinti della nostra ricetta per rilanciare il comune e le sue frazioni".

E l’esponente della lista civica prosegue: "Queste sono le ragioni per le quali mi è stato chiesto di ricandidarmi, non era scontato, certo, ma direi guadagnato sul campo. Ed io ho deciso di accettare e di condurre il mio gruppo alla vittoria per le prossime amministrative. La squadra è già pronta, con nuovi ingressi, nuova linfa, il loro appoggio alla mia candidatura e la loro voglia di fare oltre che le più diverse competenze saranno un grandissimo valore aggiunto". Nell’occasione, Balboni fa sapere che, a breve, sarà resa pubblica una parte del programma e una parte della squadra. "Insomma – aggiunge il candidato sindaco -, siamo certi di poter essere ancora una valida alternativa alla parte politica che attualmente governa Crevalcore. Agli elettori dico: scegliete il cuore".

Pier Luigi Trombetta