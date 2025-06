Balconi fioriti ’in vetrina’. Le foto più belle sul Carlino

Hai il pollice verde e un angolo fiorito che merita di essere ammirato? Il Resto del Carlino e Confabitare lanciano un’iniziativa profumata di primavera: Balconi Fioriti. Mostraci il tuo spazio verde – un balcone, un terrazzo, un giardino o anche solo un angolo fiorito in casa – e condividi con noi la tua passione per la bellezza. Scatta. Invia. Fatti notare! Le foto più belle verranno pubblicate sulle pagine de il Resto del Carlino. Scansiona il Qr code che trovi qui a fianco e compila il form per partecipare: le foto più belle saranno pubblicate sulle pagine del giornale e le due finaliste, scelte da una giuria di esperti, saranno votate sul sito www.ilrestodelcarlino.it Non perdere l’occasione di far sbocciare la tua creatività: inviaci i tuoi scatti e diventa protagonista di questa fiorita avventura! Per partecipare c’è tempo fino al 17 giugno.

"I Balconi e i giardini fioriti non sono solo un piacere per gli occhi – sottolinea Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare – ma rendono gli spazi più accoglienti e armoniosi, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi vi abita o vi soggiorna. Prendersi cura del proprio balcone o giardino è un gesto semplice, ma capace di valorizzare l’identità e la bellezza del territorio".