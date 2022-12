Baldrati: "In tour a Parigi con Proust"

di Pierfrancesco Pacoda

È stata un’epoca ricca di fascino, di mondanità e arte, verso la fine dell’800 parigino, gli anni che sfociarono poi nella Belle Époque. Un periodo nel quale sono nati capolavori della letteratura e dove i salotti erano luoghi di incontro e di scambi culturali. Un ambiente perfettamente rievocato in ’Madame’, il libro (ed Bompiani) dello scrittore romagnolo, che vive e lavoro a Bologna, Mauro Baldrati, appena pubblicato.

Baldrati, lei viene dalla letteratura di genere, ha scritto gialli e romanzi di formazione adolescenziale. Come è arrivato all’800?

"Se avessi potuto indicare un secolo nel quale vivere, avrei scelto l’800, con la sua esuberante creatività, penso alla pittura impressionista, penso al romanticismo, a quello che succedeva nei saloni della buona borghesia a Parigi. E, per soddisfare la mia voglia di sentirmi parte di quel mondo, ho fatto ricorso al linguaggio che conosco meglio, la scrittura, per intraprendere un fantastico viaggio nel tempo".

Un viaggio in compagnia di personalità illustri.

"Avevo bisogno di un personaggio che mi portasse in giro per la Parigi di fine ‘800, che la vedesse come se i suoi occhi fossero i miei e fossi io, nascosto dietro di lui, il vero protagonista delle avventure narrate. Così ho chiesto a Marcel Proust di fare questo viaggio per me. Lo scrittore, per me, è stata una ossessione, una lettura iniziata sin da quando ero adolescente. E questa era l’unica maniera che avevo per incontrarlo. Per ricreare la Parigi del romanzo, ho attinto a innumerevoli risorse storiche, ma è stata proprio ’La ricerca del tempo perduto’, il capolavoro di Proust, la fonte principale, con le sue storie, le figure che la affollano, alla quale ho attinto".

Chi è la Madame che dà il titolo al libro?

"È la vera protagonista del romanzo. Veronique Fourier è un anziana signora che, per sfuggire alla noia, frequenta i salotti parigini, in particolare quello di Madame Lemaire, che è realmente esistita e animava una delle più esclusive e ambite case parigine, dove si incontravano gli intellettuali dell’epoca".

Ed è qui che Madame e il giovane Proust si conoscono?

"È lui a cercarla, si presenta a Madame raccontandole che è al lavoro su un saggio dedicato a quello che lui considera il più grande poeta francese, il ‘maledetto’ Charles Baudelaire, che in passato Madame ha conosciuto bene. Proust inizia così una sorta di lunga intervista alla signora che si snoda per tutto il libro. E tra i due, così distanti per età, lei 79, 23 lui, nasce una grande affinità, che si sviluppa tra il salotto e la vastissima casa pieni di rimpianti della donna".

Una relazione dagli esiti imprevisti.

"Esiti che non sveliamo, ma il rapporto dona a Madame una nuova vita: riscopre il piacere dell’esistenza, mentre, pagina dopo pagina, rievoca la figura di Charles Baudelaire, un mito immortale che, pur non essendo presente, è colui che fa avvicinare sempre di più i miei due protagonisti. Sino alla rivelazione finale".